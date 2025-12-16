Slušaj vest

Pametni telefoni bi mogli da u proseku poskupe za 6,9 odsto u 2026. zbog nestašice memorijskih čipova koja je izazvana snažnom potražnjom iz sektora veštačke inteligencije (VI), navodi se u novom istraživanju kompanije Kaunterpont riserč.

Prognoza je znatno promenjena u odnosu na raniju projekciju koja je najavljivala rast cena telefona za 3,6 odsto, prenosi CNBC.

Pored toga, globalne isporuke pametnih telefona mogle bi u 2026. da padnu za 2,1 odsto, za razliku od ranije projekcije koja je predviđala stabilan rezultat ili blago pozitivan rast.

Glavni razlog leži u rastu cena memorijskih čipova i uskim grlima u lancu snabdevanja poluprovodnicima.

Foto: Shutterstock

Ekspanzija VI centara podataka povećala je potražnju za sistemima kompanije Envidija (Nvidia), koji koriste memorijske komponente proizvođača poput Samsunga i firme SK Hajniks, vodećih dobavljača memorije na globalnom tržištu.

Posebno je pogođen DRAM, tip radne memorije koji se koristi i u AI data-centrima i u pametnim telefonima.

Zbog nesklada između ponude i potražnje, cene DRAM-a snažno su porasle tokom ove godine, što se direktno odražava na troškove proizvodnje mobilnih uređaja.

Istraživači navode da će kompanije verovatno deo tih troškova preneti na potrošače, što objašnjava prognozirani rast prosečnih cena, a pod pritiskom će posebno biti kineski proizvođači telefona u srednjem i nižem cenovnom rangu, dodaje se u istraživanju.