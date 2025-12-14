Slušaj vest

Pelet, koji se proizvodi od drvnog otpada i biomase, ima visoku ogrevnu vrednost od 16 do 19 megadžula po kilogramu, ali ga prati i prilično visoka cena. Zbog toga se poslednjih godina sve više pažnje posvećuje kukuruzu kao jeftinijoj zameni za klasična goriva za grejanje, naročito među vlasnicima kuća koji nastoje da smanje troškove tokom grejne sezone.

Iako kukuruz ima nešto nižu energetsku vrednost, njegova znatno povoljnija cena često nadoknađuje tu razliku i otvara prostor za značajne uštede.

Više od hrane

Kukuruz danas sve češće završava i u pećima i kotlovima, a ne samo u ishrani. Rast cena energenata podstakao je domaćinstva da potraže dostupnije izvore toplote, pa se kukuruz nametnuo kao iznenađujuće konkurentno rešenje. Iako je pelet godinama smatran pouzdanim gorivom, praksa pokazuje da kukuruz u pojedinim aspektima može da mu parira.

Prednosti kukuruza kao goriva

Zrno kukuruza ima visok udeo ugljenika, što omogućava efikasno sagorevanje i dobru proizvodnju toplote, uz niže emisije sumpornih i azotnih oksida u odnosu na neka druga goriva. Dodatna prednost je niska vlažnost, zbog koje je kukuruz odmah spreman za upotrebu, kao i mala količina pepela nakon sagorevanja.

Ipak, njegovo korišćenje zahteva odgovarajuću opremu. Klasične peći često nisu prilagođene brzom sagorevanju zrna, pa je potrebno češće dodavanje goriva. Najbolje rezultate daju kotlovi sa automatskim doziranjem ili višenamenski gorionici. Takođe, sagorevanje kukuruza može stvoriti tvrdu šljaku, zbog čega je redovno čišćenje neophodno.

Šta je jeftinije

Pelet ima veću ogrevnu vrednost, ali i višu cenu. Na primer, u Poljskoj tona peleta u proseku košta oko 1.400 zlota, a u nekim područjima i do 1.750 zlota. Kukuruz, sa ogrevnom vrednošću od 14 do 16 megadžula po kilogramu, zahteva veću količinu za istu energiju, ali je znatno povoljniji -tona košta od oko 650 do 1.200 zlota, u zavisnosti od sezone i prinosa. Upravo ta razlika omogućava domaćinstvima da godišnje uštede i nekoliko hiljada dinara.

Zavisnost od prinosa i vremenskih uslova

Za razliku od peleta, čija se cena sporije menja, cena kukuruza u velikoj meri zavisi od poljoprivredne sezone i vremenskih prilika. To grejanje čini nešto neizvesnijim, ali u godinama dobrog roda i te kako isplativim.

Sve veće interesovanje za kukuruz kao energent pokazuje da rast troškova grejanja podstiče domaćinstva da traže alternativna rešenja koja nude povoljniju cenu, dostupnost i zadovoljavajuće tehničke karakteristike.