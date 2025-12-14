Slušaj vest

Jedan korisnik Reddita podelio je priču o dugu koji je njegov otac nagomilao neplaćanjem računa za Infostan. Iznos je dostigao čak 17.000 evra (oko 2 miliona dinara), a on želi da se reši ovog finansijskog problema i spreči da dug nasledi on i njegova braća.

- Treba mi savet kako da se ovaj dug reši. Moj otac nije plaćao račune jako dugo i nagomilalo se 17.000 evra. Raspitivao sam se i saznao da dug može da zastari, ali računi i dalje dolaze na ime mog pokojnog dede, jer otac nikad nije prebacio na svoje ime. Želim da očistim ovo i sprečim da nasleđujemo dugove - napisao je u objavi.

Saveti drugih korisnika Reddita

Jedan korisnik je podelio iskustvo sa sličnom situacijom:

- Imao sam sličnu situaciju sa dedom. Nagomilao se dug, period od pre nego što je umro i nakon smrti. Advokat nam je rekao da ignorišemo, da plaćamo svaki novi račun koji stigne. Taj dug i dalje stoji kao ukupan i ne naplaćuju ni kamatu. Ako se desi da Infostan pokrene nešto, obavestimo ih da je umro pa onda na zastarelost.

Drugi komentator detaljnije objašnjava da dug za komunalne usluge danas zastareva godinu dana od roka za plaćanje, ali zastarelost ne nastupa automatski. Za starije dugove, rok za pokretanje sudske naplate je 10 godina, a svaki pokušaj naplate restartuje taj rok. Preporučuje se proveriti koji deo duga je aktivan i koji je pokrenut za naplatu.

- Sve zavisi kakvo je stanje duga. Danas dug za komunalne usluge zastareva u roku od godinu dana od dana roka za plaćanje. Ranije je to bilo duže.

Međutim, zastarelost ne nastupa automatski već vi morate za svaki pojedinačni primer da podnesete prigovor i pozovete se na zastarelost.

Rok zastarelosti za pokusaj sudske naplate (stariji dugovi) je 10 godina pod uslovom da nije pokušana naplata u tom periodu, jer se onda restartuje. Isti je rok i za naplatu kod izvršitelja međutim, opet se restartuje sa svakim pokušajem naplate i to jako teško zastareva.

U nekim slučajevima moguće je da se kamate otpišu ukoliko se potpiše reprogram i redovno plaća osnovica, ali dug će svakako morati da se reši pre nasleđivanja stana.

Ukupan broj komentara je 75, a najbolje je obratiti se pravniku i stručnim službama za sve potrebne informacije oko rešavanja ovog pravnog pitanja.