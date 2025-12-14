Slušaj vest

Više od 300.000 ljudi živi u Jakutsku, jednom od najhladnijih gradova na svetu, gde temperature zimi redovno padaju ispod -40 °C, a ponekad čak i do -50 °C. Ovde je nepodnošljiva hladnoća deo svakodnevnog života.

U gradu izgrađenom na permafrostu, svaka zgrada mora biti prilagođena zemlji, koja ne sme da se pregreje. Najstariji stanovi nalaze se u dvospratnim drvenim zgradama, u kojima generacije žive još od 1960-ih. Imaju dva ulazna vrata da bi toplota ostala unutra, dok je spolja smrtonosna hladnoća.

Unutrašnjost je skromna, ali domaća: mala kuhinja sa gasom, kupatilo sa toplom vodom, dnevna soba i spavaća soba. Kirija počinje od oko 15.000 rubalja (oko 165 evra) mesečno, ali problem je permafrost – zemlja ispod kuća se topi zbog toplote, pa zgrade tonu i pucaju.

Sovjetski blokovi – beton na "nogama"

Sledeći nivo stanovanja su poznati sovjetski blokovi tipa KPD. Sivi betonski giganti u Jakutsku stoje na "nogama" — stubovima iznad zemlje. Prazan prostor između zgrade i tla sprečava da toplota otopi permafrost.

Spolja su sve iste, ali unutra su potpuno različiti svetovi: od renoviranih stanova do onih koji izgledaju kao da su ostali u 1980-im. Tipičan jednosoban stan ima malu kuhinju, kupatilo i kombinovanu dnevnu/spavaću sobu, a komunalije su oko 8.000 rubalja (oko 88 evra) mesečno. Na fasadama su vidljive tamne mrlje – dodatna izolacija, jer su neki zidovi jednostavno smrzavali.

Više prostora – veći izazovi

Najmoderniji način stanovanja u Jakutsku je kompleks Prometej — pravi "grad u gradu". Više od 20 visokih blokova, vrtići, škole, prodavnice, igrališta i grejani garažni prostori. Ulaz ima čak troja vrata i recepcionara koji pazi na red i toplotu u hodnicima.

Jednosoban stan od oko 40 kvadrata košta oko 6 miliona rubalja (oko 66.000 evra), a kirija počinje od 40.000 rubalja (oko 440 evra). Tiho, čisto i praktično, kaže autorka "Jutjub" videa, Maria Solko, koja je tu živela sa porodicom četiri godine i snimala prve klipove u maloj kuhinji, šapućući da ne probudi bebu.

Kuće sa dvorištem – više prostora, više problema

Neki i dalje biraju privatne kuće, jer imaju više prostora, svoje dvorište i baštu. Ali tu nema kanalizacije, voda dolazi iz cisterni, a put do centra je dug i klizav – svaki odlazak na posao, školu ili u prodavnicu logistički je teži nego iz gradskog bloka.

Na kraju, domaćica deli svoj pogled na život u Jakutsku: nije važno koliko je luksuzna zgrada u kojoj živite. Važno je da unutra bude toplo i udobno. Dom nisu zidovi – dom su ljudi.