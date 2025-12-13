Slušaj vest

Cena hektara poljoprivrednog zemljišta u Srbiji u prvoj polovini godine kretala se od svega 300 evra do čak 81.475 evra, koliko je zabeleženo u Novom Sadu, pokazuju podaci Republičkog geodetskog zavoda. Sa tom cenom, Novi Sad je ubedljivo najskuplja lokacija u zemlji kada je reč o poljoprivrednom zemljištu.

Najviše prometa u Zrenjaninu i Somboru

Najveći broj parcela prodat je u Zrenjaninu, ukupno 243, po cenama od 1.401 do 42.171 evro po hektaru, dok je prosečna vrednost iznosila 10.122 evra. Na drugom mestu je Sombor sa 190 prodatih parcela, gde su cene bile od 2.512 do 25.035 evra, a prosečna vrednost 12.929 evra.

U Subotici je prometovano 177 parcela, uz cene od 2.461 do 17.582 evra, dok je u Sremskoj Mitrovici prodato 163 parcela po cenama od 3.337 do 24.483 evra. U obe opštine prosečna cena hektara bila je nešto iznad 11.000 evra.

Skuplje opštine u Vojvodini

U Kovačici je prodato 129 parcela, a cene su se kretale od 2.601 do 30.604 evra, uz prosečnu vrednost od 15.314 evra. U Alibunaru i Šidu prometovano je oko 120 parcela. Najskuplji hektar u Alibunaru koštao je 20.743 evra, dok je u Šidu dostignuta cena od čak 49.045 evra. Prosečne vrednosti u ovim opštinama bile su 8.794 i 11.832 evra.

Irig i Kula među rekorderima

Najviša cena po kvadratnom metru zabeležena je u opštini Irig, gde je zemljište prodato po 34 evra po kvadratu. Najvredniji pojedinačni ugovor zaključen je u Kuli, više od 1,24 miliona evra za parcelu veću od 86 hektara.

U Kikindi je prodato 109 parcela po cenama od 3.021 do 16.491 evro, dok je prosečna vrednost bila nešto iznad 9.500 evra. U Novom Sadu prometovano je 107 parcela, uz raspon cena od 5.263 do rekordnih 81.475 evra po hektaru, a prosečna cena iznosila je 20.204 evra.

U Kovinu i Bačkoj Palanci prodato je nešto više od 100 parcela, po cenama od 1.733 do 29.085 evra u Kovinu, odnosno do 39.958 evra u Bačkoj Palanci.

Cene po regionima i rast tržišta

U beogradskom regionu hektar poljoprivrednog zemljišta koštao je od 2.010 do 69.800 evra, dok su u južnoj i istočnoj Srbiji cene znatno niže, od 300 do 30.000 evra. Prosečna cena hektara na nivou Srbije iznosi oko 8.550 evra.

Iz Republičkog geodetskog zavoda navode da je u većini okruga, naročito na jugu i istoku zemlje, tržište bliže donjoj granici cena, dok je u Vojvodini prisutna veća ujednačenost. U odnosu na isti period prošle godine, cene njiva porasle su za oko osam odsto.