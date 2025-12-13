Slušaj vest

Kupce peleta širom Srbije ovih dana dočekale su znatno više cene ogreva. Dok se tona krajem maja prodavala za 26.000 do 32.000 dinara, sada na pojedinim stovarištima dostiže i 44.000 dinara. Prema rečima Zorana Drakulića, jednog od najvećih domaćih proizvođača peleta, razlog je naglo povećana potražnja koja se pojavila tek u julu.

Do tada su, kaže, fabrike radile sa 30-40 odsto kapaciteta, a zatim je usledio iznenadan talas kupovine. Ističe da je domaće tržište snabdeveno, ali da će proizvođači zbog trenutnih otkupnih cena najverovatnije godinu završiti sa gubicima.

Ima dovoljno, ali potrošači čekaju poslednji čas

Drakulić naglašava da razloga za paniku nema, peleta ima dovoljno, a problem predstavlja to što mnogi žele da kupe zalihe za čitavu narednu godinu. Još ranije savetovao je kupcima da pelet nabavljaju postepeno i da je najbolje kupovati u martu i aprilu, a ne u poslednjem trenutku.

Dodaje da je grejanje na pelet i dalje najisplativije i ekološki najpovoljnije, te da očekuje drugačiju, povoljniju cenu naredne godine, imajući u vidu da su poskupeli svi energenti, i drva i ugalj.

Stovarišta beleže nestašicu

Vlasnici stovarišta potvrđuju rast cena, tona se trenutno kreće između 40.000 i 44.000 dinara. Kažu da je na terenu primetna nestašica, mada nije jasno da li je uzrok manjak sirovina ili problemi u proizvodnji. Napominju i da su porasle cene struje, što dodatno utiče na ukupne troškove.

Potražnja je, kako navode, naglo skočila poslednjih dana, jer su mnogi čekali poslednji trenutak da se snabdeju. Fabrike ne uspevaju istovremeno da izbace velike količine, ali se očekuje da će peleta biti dovoljno čim proizvodnja isporuči akumulirane narudžbine.

Ukidanje zabrane uvoza i novi pravilnik

Početkom marta Srbija je ukinula privremenu zabranu uvoza peleta, što je izazvalo negodovanje domaćih proizvođača zbog straha od ugrožavanja proizvodnje i mogućih otkaza. U saradnji sa Privrednom komorom Srbije usvojen je novi pravilnik koji propisuje tehničke i kvalitetne standarde za čvrsta goriva iz drvne biomase.

Pravilnik precizira parametre kvaliteta koje pelet mora da ispunjava, od sadržaja vlage i pepela, preko procenta ugljenika, do toplotne moći. Takođe uvedene su i strože deklaracije, pa potrošači sada na ambalaži moraju imati jasne podatke o karakteristikama proizvoda koji kupuju.