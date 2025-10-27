Slušaj vest

Oktobar u Srbiji doneo je i hladnije vreme, što je mnoga domaćinstva nateralo da počnu da greju svoje domove. Međutim, prema svemu sudeći, ove godine su mnogi koji se greju na pelet čekali poslednji čas da ovu vrstu ogreva nabave, pa je ovih dana zabeležena velika navala.

Kao posledica, brojna stovarišta ostala su bez peleta, a na to je, pored ogromne potražnje, uticao i nedostatak osnovne sirovine, za šta neki krive loše vreme, a drugi Srbijašume. Na nekoliko stovarišta u Beogradu trenutno peleta nema, a kad ga ima, cena je nešto viša nego ranije i kreće se između 32.000 i 36.000 dinara po paleti (1.050 kilograma).

Treba podsetiti da je Srbija početkom marta ove godine ukinula privremenu zabranu uvoza peleta, koja je pre toga u više navrata produžavana. To je izazvalo burne reakcije domaćih proizvođača koji su ukazivali na ugroženost i potencijalno otpuštanje radnika.

Međutim, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije (PKS) iznađeno je rešenje. Donet je Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za čvrsta goriva iz drvne biomase koja se stavljaju na tržište Srbije.

Njegova osnovna funkcija je da se kontroliše kvalitet peleta koji se stavlja u promet, što su domaći proizvođači većinski pozdravili. Dakle, pravilnikom su definisani precizni parametri kvaliteta peleta koje on mora da ispunjava, što znači da se kontroliše sadržaj vlage, pepela, udeo ugljenika, kao i toplotna moć goriva. On dodatno predviđa i detaljno deklarisanje peleta, što znači da na ambalaži moraju da budu istaknuti ključni podaci o njegovom kvalitetu i karakteristikama, kako bi potrošač imao potpune informacije.

Direktor kompanije za preradu drveta "Bioenergy point" Mladen Stojadinović objašnjava kakvo je trenutno stanje.

- Situacija je takva da je odjednom mnogo skočila potražnja. Ne znam šta se tačno desilo, prošle godine je bila značajno niža potražnja i ljudi su kupovali pelet ranije, sada su valjda svi čekali poslednji momenat - navodi on.

Kako dodaje, jednostavno fabrike nisu u mogućnosti da toliku količinu peleta izbace u istom momentu.

- Peleta će biti, samo je potrebno strpljenja da te količine izađu iz proizvodnje. Ne može da se govori o nestašici, iz naše fabrike svakog dana izlazi po 15 kamiona peleta, isporučujemo svaki dan, ali je potražnja tolika da fizički nije moguće izbaciti tolike količine odjednom - pojašnjava Stojadinović.

On poručuje i da ne očekuju probleme u narednom periodu, što se tiče snabdevenosti tržišta peletom. Stojadinović otkriva i da su proizvođači podigli cene zbog drugih troškova.

- Što se tiče fabrika peleta, cene su blago porasle, ali su porasle zbog rasta troškova. Porasla nam je cena struje, kao i druge cene, čak i cena sirovina iz privatnih izvora je nešto skočila. Rast cena je na nivou od pet do sedam procenata maksimalno - navodi on.

Ipak, kako kaže, ne očekuju da cena više raste.

- Međutim, ne znamo kako će se trgovci postaviti u svemu tome. Mi se nadamo da neće iskoristiti situaciju da dalje dižu cene - poručuje sagovornik.

Što se tiče Pravilnika, kako kaže, on je tek počeo da se primenjuje.

- Videćemo u narednom periodu kakvi će biti efekti. Trenutno je potražnja tolika da proizvođači nemaju nikakvih problema sa plasmanom. Činjenica je da je Pravilnik donet tako da napravi red na tržištu u smislu kvaliteta peleta koji se nudi. Sad samo zavisi koliko će se on primenjivati u praksi i koliko će se kontrolisati kvalitet - navodi Stojadinović.

Stojadinović ukazuje i da su doživeli taj peh da trenutno nema dovoljno sirovine.

- Bili su lošiji vremenski uslovi u prethodnih 15 dana. To je otežalo dovoz sirovine iz šume i to utiče i na proizvođače peleta. Sada kada dolazi lepše vreme, pojačaće se i isporuke - smatra on.