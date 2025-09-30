Slušaj vest

Zahlađenje je primoralo građane, koji još uvek nisu obezbedili pelet za ogrev da potraže u maloprodaji taj energent, ali mnogi su bili neprijatno iznenađeni nestašicom. Od ove godine počela je i primena obavezne laboratorijske analize kvaliteta, pa domaći proizvođači peleta smatraju da će to uvesti red na tržištu. Tvrde i da ima dovoljnih količina tog energenta, ali uobičajeno je i da poskupi pred početak grejne sezone.

Goran Černjanski spremno dočekuje hladniji period. Pelet je nabavio u julu, a cene se razlikuju u zavisnosti od vrste i kvaliteta drveta od kojeg se proizvodi.

Goran Černjanski, iz Požege, kaže: "Za peći u obliku kamina najbolje se pokazao hrastov pelet, sa najmanjom potrošnjom i sa najvećom kalorijskom vrednošću. Gledano novčano, ako trošimo jedan džak bukovog pelete, tu negde bude oko dve trećine hrastovog, koji je dosta manji i dosta čistiji za korišćenje."

Da li ima dovoljno peleta Foto: Kurir Televizija

Trenutna cena peleta kreće se 28.000 do 35.000 dinara, dok je tonu hrastovog peleta Goran platio 42.000 dinara.

Goran dodaje: "Po meni kao potrošaču najbolje je koristiti hrastov, jeste malo skuplji, ali daleko se manje potroši i peć daleko bolje radi."

Ljubinko Zlatić, proizvođač peleta iz Kraljeva, objašnjava:

Nestašica

- Za pelet nije visoka cena iz tog razloga što su imputi porasli i radne snage i energenata i drveta i električne energije.

Oni koji su propustili nabavku u letnjem periodu, suočili su se sa nestašicom peleta u trgovinama i stovarištima.

Mihajlo Garović, direktor stovarišta čvrstih goriva u Kruševcu, navodi:

- Čeka se na isporuku od deset do petnaest dana od dana poručivanja. Pelet je domaći, naša proizvodnja i isključivo se ispituje u laboratoriji za ispitivanje čvrstih goriva u akreditovanoj laboratoriji, da bi samim tim taj pelet bio i validan.

Goran Černjanski, iz Požege, dodaje:

Pelet najbolje kupovati van sezone Foto: Profimedia

- Svi hvale normalno svoj pelet, međutim, najbolje se pokaže kvalitet peleta u samoj potrošnji. Kada stavite pelet u peć i kada ona krene da radi, odmah vidite po stepenu sagorevanja da li je to čist pelet, jer u njega u zadnje vreme svašta trpaju.

Stroge kontrole

Domaći proizvođači peleta tvrde da će uvođenjem Pravilnika o laboratorijskoj analizi sa domaćeg tržišta biti eliminisan loš kvalitet tog energenta, pogotovo iz uvoza.

Danko Pušičić, predsednik Udruženja peletara Srbije, kaže:

- Uveden je red, kad je u pitanju pelet i proizvodnja i potrošnja. Što se tiče toga da li su prazni magacini, nisu prazni magacini, ali nisu proizvođači peleta krivi, niti Srbijašume. Veliki deo krivice snose krajnji korisnici, svi hoće u septembru i oktobru da nabave pelet.

Mihajlo Garović, direktor stovarišta čvrstih goriva u Kruševcu, dodaje: "Velika je potražnja, a mala je ponuda. Bilo je i jako toplo leto, malo se i kupci opustili, čekaju svi jesen."

Goran Černjanski zaključuje: "Najbolja cena i vreme za kupovinu peleta je van sezone. Tada prodaja u trgovinama ide slabije i, normalno, cena pada."