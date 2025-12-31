Slušaj vest

Ne zato što su nepažljivi, već zato što kupuju u žurbi. Popusti deluju hitno, zalihe navodno nestaju, a osećaj da treba reagovati odmah ide direktno u korist prevaranata.

Dobra vest je da u većini slučajeva nije potrebno više od jednog minuta da se uoče jasni znaci da nešto nije u redu. Lažne online prodavnice se često odaju vrlo brzo, ako se zna gde da se pogleda.

Prvi znaci da nešto nije u redu

Već prvi pogled na adresu sajta često otkriva prevaru. Lažne prodavnice koriste domene koji liče na poznate brendove, ali imaju sitne razlike koje se lako previdi u žurbi. Dodatno slovo, čudan nastavak ili neprirodna kombinacija reči je apsolutno znak da je u pitanju prevara.

Način plaćanja je sledeći veliki signal. Ako sajt forsira direktne uplate, brze transfere ili opcije koje ne nude nikakvu zaštitu kupca, to je ozbiljno upozorenje. Prave online prodavnice nemaju razlog da izbegavaju standardne i bezbedne metode plaćanja.

Još jedan jasan znak je izostanak stvarnih podataka o firmi. Kada ne postoji jasna adresa, naziv kompanije ili funkcionalan kontakt, rizik je ogroman. Lažne prodavnice se oslanjaju na anonimnost jer računaju da kupac neće imati kome da se obrati kada nastane problem.

Zašto ljudi ipak nasedaju tokom praznika

Tokom praznika ljudi ignorišu signale koje bi u drugim situacijama odmah primetili. Jezik sajta često je agresivan, pun poruka o poslednjoj šansi i odbrojavanja koja nikada ne prestaju. Upravo taj pritisak stvara osećaj hitnosti i gura ljude da preskoče osnovne provere.

Brza provera iskustava drugih kupaca može da razreši dilemu za nekoliko sekundi. Dovoljno je ukucati naziv prodavnice uz reči poput “prevara” ili “iskustva” i videti da li se odmah pojavljuju upozorenja. Lažne prodavnice retko ostaju neprimećene, posebno tokom praznika.

Najvažnije pravilo je jednostavno. Ako ponuda deluje predobro da bi bila istinita, u najvećem broju slučajeva nije istinita. Jedan minut razmišljanja često je dovoljan da se izbegne problem koji kasnije traje mnogo duže.