Pokušaj prodaje friteze na vruć vazduh putem interneta pretvorio se u noćnu moru za 52-godišnjeg Osječanina koji je postao žrtva internet prevare i ostao bez 300 evra.

Prevarant se predstavio kao kupac

Muškarac je oglasio prodaju svog kućnog aparata na internetu, a nedugo zatim mu se putem telefona javila nepoznata osoba zainteresovana za kupovinu.

Nakon kratkog dogovora, lažni kupac poslao mu je i link mejlom, tvrdeći da je potreban za završetak transakcije. Osječanin je, ne sumnjajući u loše namere, otvorio link i uneo sve tražene podatke sa bankovne kartice svoga sina.

Gotovo trenutno, sa bankovnog računa skinut je iznos od 300 evra. Iz policije su poručili da tragaju za počiniocem, piše Index.

Foto: Shutterstock

Saveti MUP-a

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije još ranije je upozorilo građane da prilikom onlajn kupovine pokažu pojačan oprez kako ne bi postali žrtve internet prevara, naglašavajući da je provera veb adrese ključni prvi korak.

Iz MUP-a savetuju da se nikada ne vrše plaćanja na stranicama kojima se pristupa putem sumnjivih linkova dobijenih u mejlovima ili preko društvenih mreža, već da se uvek proveri da li je komunikacija sa sajtom zaštićena obaveznim HTTPS i SSL protokolima. Takođe, nadležni strogo upozoravaju da se osetljivi podaci o platnoj kartici nikada ne šalju putem elektronske pošte niti bilo kojim drugim kanalom direktne komunikacije.

Posebnu pažnju treba obratiti na neuobičajene zahteve trgovaca, poput traženja fotografija kartice; ukoliko neko zahteva da slikate prednju i zadnju stranu kartice i pošaljete tu sliku, iz policije ističu da to nikako ne treba činiti jer je gotovo sigurno reč o pokušaju krađe novca.