Slušaj vest

Ova inicijativa predstavlja jedan od ključnih kapaciteta izgrađenih kroz regionalni projekat SMART Balkans – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, koji doprinosi jačanju participativnih demokratija i evroatlantskih integracija na Zapadnom Balkanu.

Nakon finalnog ispita i evaluacije, prisutnima se obratila Marija Risteska, izvršna direktorka Centra za istraživanje i kreiranje politika-CIKP-a, koja je istakla važnost pokretanja ove inicijative.

- Akademija za finansijsko upravljanje OCD-a predstavlja jedinstveni profesionalni program u regionu, akreditovan u Srbiji, Makedoniji i Bosni i Hercegovini. Kreirana je na osnovu stvarnih potreba organizacija i u skladu sa najvišim standardima kvaliteta. Njena vrednost prevazilazi pojedinačne projekte poput SMART Balkans i predstavlja legacy – ostavštinu investicije Ministarstva spoljnih poslova Norveške u civilno društvo u regionu. Akademija gradi održive kapacitete, jača stručnost i uvodi praksu odgovornog i transparentnog finansijskog upravljanja kao osnovu kredibilnog rada civilnog sektora – sektora koji je snažan i spreman da apsorbuje finansije i sprovede projekte koji su važni za evropsku integraciju Srbije i regiona. Samo profesionalne i stabilne organizacije mogu biti pouzdani partneri donatorima, institucijama i zajednicama. Cilj nam je da Akademija postane trajna platforma za unapređenje znanja, razmenu iskustava i razvoj liderstva u civilnom društvu širom regiona - izjavila je Risteska.

Finansijska akademija predstavlja regionalnu edukativnu inicijativu osmišljenu da unapredi finansijske kapacitete Organizacije civilnog društva širom Zapadnog Balkana. Program je akreditovan u Srbiji, Severnoj Makedoniji, i Bosni i Hercegovini, a njegova implementacija planira se i nakon završetka SMART Balkans projekta, kroz model samofinansiranja, kako bi se obezbedio dugoročni razvoj i profesionalizacija civilnog sektora.

Polaznici su tokom 120 časova programa prošli ključne teme finansijskog i administrativnog upravljanja, poput budžetiranja i finansijskog planiranja, pravnih i regulatornih okvira za rad OCD, internih kontrola, finansijskog izveštavanja i pripreme za reviziju, upravljanja projektima, troškovima i procedurama nabavki i transparentnosti, odgovornosti i integriteta u finansijskom upravljanju. Predavanja i radionice realizovane su sa sertifikovanim trenerima i finansijskim stručnjacima, a značaj Akademije potvrđuju i utisci polaznika.

„Iako su mi mnoge teme bile poznate, ovde su znanja objedinjena, strukturisana i praktično primenjena. Posebno mi je značio modul direktno vezan za moj svakodnevni rad, kao i razmena iskustava sa drugim učesnicima. Akademiju bih iskreno preporučila svim kolegama koji rade u finansijama u civilnom sektoru, naglasila je Jelena Rajkov iz Centra za podršku ženama.

Motivacija za učešće na Akademiji bila je i želja za unapređenjem znanja i veština u oblasti finansijskog i administrativnog upravljanja organizacijama civilnog društva.

- Učešće na Akademiji omogućava mi profesionalni razvoj, efikasnije vođenje organizacionih procesa i veći kvalitet finansijskog izveštavanja, a posebno su mi bila korisna znanja o finansijskim aspektima projektnog upravljanja u kompletnom projektnom ciklusu, internom i eksternom izveštavanju, kao i pripremi za javne nabavke i revizije. Upravo ta znanja direktno doprinose podizanju kvaliteta rada u civilnom sektoru - istakla je Sanja Grahovac Stamoran iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine.