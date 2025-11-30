Građanima je odlazila hrpa novca na osnovne životne potrepštine

Slušaj vest

VOJVODINA - Najnovija statistika otkriva alarmantnu sliku potrošnje u 2025. godini: vojvođanska domaćinstva mesečno zarade 94.369dinara, a potroše gotovo isto - 93.733 dinara. Razlika je toliko mala da mnoge porodice žive „od meseca do meseca“, otkrivaju podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Hrana guta budžet - 38 odsto plate ode na pijacu i prodavnicu!

Najveći trošak Vojvođana i ove godine je - hrana i bezalkoholna pića. U proseku, domaćinstvo mesečno izdvoji 34.040 dinara, a najviše odlazi na:

meso i suhomesnato,

mlečne proizvode,

hleb i testeninu,

povrće (posebno krompir),

kafu, šećer i slatkiše.

Sveže meso Foto: AP/Ilustracija

Šta se najviše jede u 2025? Brojke šokiraju

Porodica u Vojvodini u toku godine pojede:

52,8 kg pilećeg mesa,

47,8 kg svinjetine,

36,4 kg suhomesnatog,

76,3 kg krompira,

581 jaje,

83,6 litara mlečnih proizvoda.

Foto: Profimedia

Alarmantno: Zdravlje je na dnu

Potrošnja na zdravlje jedva prelazi 3.500 dinara mesečno.

Najviše odlazi na lekove, dok su pregledi i stomatologija gotovo zanemarljivi.

Zubi i pregledi - statistička greška.

Komunalije drugi najveći trošak

Vojvođani mesečno daju:

14.770 dinara za struju, vodu i grejanje.

Time su odmah iza Beograda po visini računa.

Ko u Evropi najviše troši na komunalije Foto: Shutterstock

Alkohol i duvan - više od 4.400 dinara mesečno!

U 2025. godini Vojvodina troši:

2.959 dinara na cigarete i duvan,

560 din na pivo,

252 din na vino,

323 din na žestinu.

Vojvodina je tačno u sredini Srbije po ovim navikama – više nego Beograd, manje nego Šumadija.

Foto: Printscreen

Transport i kultura: Auto je svetinja a knjige luksuz

Transport mesečno košta 7.860 dinara, najviše za gorivo i održavanje automobila.

Za rekreaciju i kulturu izdvajaju tek 3.296 dinara.

Od čega Vojvodina živi? Pogled u prihode

U vojvođanskim kućnim budžetima najviše učestvuju:

plata - 46,8%,

penzija - 27,5%,

poljoprivreda - čak 11%,

prilivi iz inostranstva - 1,2%.

Vojvodina je, odmah iza Beograda, region sa najstabilnijim primanjima - ali i sa rastućim svakodnevnim troškovima.

Troškove isplate snosi poslodavac ili nadležni fond za profesionalne bolesti Foto: Shutterstock

Kako je bilo 2024?

Da uporedimo:

Prihodi: 91.310 din

Potrošnja: 98.165 din

Vojvodina je tada mesečno bila u minusu –6.855 dinara.

Najveće stavke tada:

Hrana: 35.919 din

Komunalije: 15.565 din

Alkohol i duvan: 4.094 din