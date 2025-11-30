Vojvođani u 2025. troše skoro sve što zarade: Evo gde nestaje plata i šta najviše jedemo!
VOJVODINA - Najnovija statistika otkriva alarmantnu sliku potrošnje u 2025. godini: vojvođanska domaćinstva mesečno zarade 94.369dinara, a potroše gotovo isto - 93.733 dinara. Razlika je toliko mala da mnoge porodice žive „od meseca do meseca“, otkrivaju podaci Republičkog zavoda za statistiku.
Hrana guta budžet - 38 odsto plate ode na pijacu i prodavnicu!
Najveći trošak Vojvođana i ove godine je - hrana i bezalkoholna pića. U proseku, domaćinstvo mesečno izdvoji 34.040 dinara, a najviše odlazi na:
- meso i suhomesnato,
- mlečne proizvode,
- hleb i testeninu,
- povrće (posebno krompir),
- kafu, šećer i slatkiše.
Šta se najviše jede u 2025? Brojke šokiraju
Porodica u Vojvodini u toku godine pojede:
- 52,8 kg pilećeg mesa,
- 47,8 kg svinjetine,
- 36,4 kg suhomesnatog,
- 76,3 kg krompira,
- 581 jaje,
- 83,6 litara mlečnih proizvoda.
Alarmantno: Zdravlje je na dnu
Potrošnja na zdravlje jedva prelazi 3.500 dinara mesečno.
Najviše odlazi na lekove, dok su pregledi i stomatologija gotovo zanemarljivi.
Zubi i pregledi - statistička greška.
Komunalije drugi najveći trošak
Vojvođani mesečno daju:
14.770 dinara za struju, vodu i grejanje.
Time su odmah iza Beograda po visini računa.
Alkohol i duvan - više od 4.400 dinara mesečno!
U 2025. godini Vojvodina troši:
- 2.959 dinara na cigarete i duvan,
- 560 din na pivo,
- 252 din na vino,
- 323 din na žestinu.
Vojvodina je tačno u sredini Srbije po ovim navikama – više nego Beograd, manje nego Šumadija.
Transport i kultura: Auto je svetinja a knjige luksuz
Transport mesečno košta 7.860 dinara, najviše za gorivo i održavanje automobila.
Za rekreaciju i kulturu izdvajaju tek 3.296 dinara.
Od čega Vojvodina živi? Pogled u prihode
U vojvođanskim kućnim budžetima najviše učestvuju:
- plata - 46,8%,
- penzija - 27,5%,
- poljoprivreda - čak 11%,
- prilivi iz inostranstva - 1,2%.
Vojvodina je, odmah iza Beograda, region sa najstabilnijim primanjima - ali i sa rastućim svakodnevnim troškovima.
Kako je bilo 2024?
Da uporedimo:
Prihodi: 91.310 din
Potrošnja: 98.165 din
Vojvodina je tada mesečno bila u minusu –6.855 dinara.
Najveće stavke tada:
Hrana: 35.919 din
Komunalije: 15.565 din
Alkohol i duvan: 4.094 din
2025. donosi blago stabilniju sliku - ali troškovi i dalje rastu brže nego primanja.