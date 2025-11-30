Na globalnim tržištima dolar je prošle nedelje značajno oslabio jer investitori očekuju da će Federalne rezerve u decembru smanjiti kamatne stope.
Novčanik
Dolar se ruši: Tržište u neizvesnosti, investitori veruju samo u jedno
Slušaj vest
Indeks dolara, koji prati vrednost američke valute prema šest glavnih svetskih valuta, pao je za 0,7% na 99,47 poena. Dolar je oslabio 0,7% prema evru (1,1595 USD) i 0,15% prema jenu (156,15 JPY).
Pad dolara posledica je očekivanja da će Fed smanjiti kamatne stope za 0,25 procentnih poena, jer podaci o usporavanju rasta SAD ukazuju na veći rizik od slabljenja tržišta rada nego od inflacije. Šanse za smanjenje kamatnih stopa porasle su sa 40% na 85%.
Evro je ojačao prema dolaru zbog moguće smanjene razlike u kamatnim stopama SAD i evrozone. Dolar je oslabio prema jenu i zbog upozorenja japanskih vlasti o intervenciji i procena da bi japanska centralna banka mogla povećati kamatne stope usled rasta inflacije.
Reaguj
Komentariši