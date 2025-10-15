 TRAMP SADA UDARA I BRIKS

Slušaj vest

Ako neka zemlja želi da bude u BRIKS-u, biće joj uvedene carine, rekao je predsenik SAD, Donald Tramp, novinarima u Beloj kući, na sastanku sa argentinskim kolegom Havijerom Mileijem.

– Rekao sam: ‘Ako neko želi da bude u BRIKS-u, to je u redu, ali ćemo uvesti carine vašoj zemlji’, i svi izlaze. Svi napuštaju BRIKS – naveo je američki predsednik.

BRIKS uvodi novi platni sistem koji bi omogućio trgovinu bez američkog dolara Foto: Printscreen, Profimedia

Prema njegovim rečima, zemlje BRIKS-a navodno vode politiku „napada na dolar“, a da su njegove pretnje uvođenjem carina članicama „imale efekta“.

– Zauzimam veoma čvrst stav o dolaru i svako ko želi da obavlja transakcije u dolarima ima prednost u odnosu na one koji to ne čine – rekao je Tramp.

Predsednik Ruske Federacije, Vladimir Putin, na plenarnom zasedanju Međunarodnog diskusionog kluba „Valdaj“, koje je održano u Sočiju istakao je da BRIKS ne gradi politiku ni protiv koga, već je usmerava na same članove organizacije.

On je tada dodao da članice organizacije ne sprovode antidolarske kampanje, već im nije omogućeno da se obračunavaju u dolarima. Zato obavljaju transakcije u nacionalnim valutama.

BiznisKurir/RT Balkan 

