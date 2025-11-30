Slušaj vest

- Svim penzionerima se, i ove godine, penzije uvećavaju mesec dana ranije, od decembra, umesto od januara, a te prve uvećane penzije biće isplaćene već početkom januara, pre božićnih praznika, istakao je ministar Mali.

- Sa predstojećim povećanjem penzija, prosečna penzija u ovoj godini će iznositi oko 437 evra, dok će prosečna penzija u 2026. godini dostići 488 evra. Zaista ogromna razlika u odnosu na 2012. godinu kada je prosečna penzija iznosila 204 evra.

- Pritom, ono što je za naše najstarije sugrađane posebno važno jeste da penzije rastu u realnom iznosu, daleko iznad nivoa inflacije. Ako se pogleda period od 2020. do 2026. godine, nominalni rast penzija je 117,1 odsto, a realni rast čak 45,2, s obzirom da je očekivana inflacija u navedenom periodu 49,4 odsto. Dakle, imamo realni rast kupovne moći penzija, što znači da poboljšavamo kvalitet života naših najstarijih sugrađana, istovremeno čuvajući makroekonomsku stabilnost.

- Penzije u Srbiji su u potpunosti stabilne i nikada nisu bile veće, a mi nastavljamo da, vodeći odgovornu ekonomsku politiku, poboljšavamo kvalitet života najstarijih i idemo ka prosečnoj penziji od 650 evra do kraja 2027. godine.

- Naravno, osim rasta penzija, slede i druga povećanja primanja građana, pa će tako zarade u javnom sektoru biti veće za 5,1 odsto počev od 1. januara 2026. godine, dok će minimalna zarada biti uvećana za 10,1 odsto, čime će preći 550 evra.

- Građani Srbije i njihov kvalitet života su nam uvek na prvom mestu, što smo dokazali u godinama za nama, i to je politika kojom ćemo se voditi i u narednom periodu, zaključio je Mali.