Slušaj vest

Ekspert Alen Bučič je izjavio da je penzijski sistem Srbije fiskalno održiv na duži rok i da se očekuje smanjenje budžetskih izdvajanja za finansiranje rashoda za penzije.

On je rekao, predstavljajući model, da će zbog demografskih kretanja udeo prosečne penzije u prosečnoj zaradi ostati relativno stabilan u narednih 20 godina, kao i da će penzije rasti po većoj stopi nego što je stopa rasta potrošačkih cena.

Državni sekretar u Ministarstvu finansija Saša Stevanović je istakao da je glavni motiv kod izrade ovog modela obezbeđivanje održivosti penzijskog sistema u dugom roku, kao i sposobnost sistema da obezbedi adekvatan životni status svim korisnicima penzije.

- To je nešto što je jako bitno i pri čemu je u svemu ovome, odnosno u izradi ovog modela, korišćena međunarodna računovodstvena praksa, odnosno međunarodni standardi, sa posebnim osvrtom na metodologiju koju koriste zemlje EU. Na taj način smo dobili jedan model koji daje podatke koji će moći da se upoređuju sa svim podacima koje imaju zemlje kako iz okruženja, tako i one koje su članice, tako i one koje nisu članice EU - rekao je on.

Prema njegovim rečima ovaj model predstavlja jako bitan, vredan i transparentan instrument koji će da koristi i prilikom budžetiranja, odnosno budžetskim procedurama u narednim godinama i učiniće lakšim, dostupnijim i boljim predvidivost budućih socijalnih i penzijskih politika.

Stevanović je podsetio da već sada imamo predvidivost, odnosno zakonsku formulu po kojoj se radi indeksacija, odnosno povećanje penzija i od 1. decembra ove godine imamo novo povećanje penzija od 12,2 odsto.

- Podsetiću da smo i u prethodnih godinu dana, odnosno od 1. decembra prošle godine, imali povećanje penzija od 10,9 odsto što kumulativno u samo 12 meseci iznosi 24,4 odsto odnosno skoro jedna četvrtina, što je daleko iznad kumulativne inflacije u ovom periodu koja je jednocifrena, tako da sve to govori u prilog tome da je jedan od prioriteta i ove vlade konstantni rast životnog standarda - istakao je on.

Dodao je da će to i dalje biti jedan od prioriteta Vlade Srbije.