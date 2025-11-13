Slušaj vest

Predlog ministra za brigu o selu, Milana Krkobabića predviđa podršku starijim od 65 godina bez primanja, posebno ženama na selu koje su ceo život radile, a danas nemaju ni dinar penzije. Prema njegovom predlogu, žene koje žive i rade na selu trebalo bi da primaju socijalnu podršku od 150 evra, kao nadoknadu za žrtvu koju podnose tokom mukotrpnog rada na selu.

Koliko ljudi u našoj zemlji živi bez primanja i da li je taj predlog realan i ostvariv diskutovali su gosti "Pulsa Srbije" Branka Đurivić, penizonerka i Milan Grujić, predsednik Sindikata penzionera Srbije.

Penzija za žene na selu

Branka Đurović ističe da je ovakve mere trebalo uvesti ranije, i da je ovakva mera neka vrsta sigurnosti za žene koje žive u ruralnijim sredinama.

- Ovakva mera je trebalo ranije da se uvede jer jedna domaćica nikada ne ide u penziju. Ona je u radnom odnosu dokle god može i dokle god se keće, a pogotovo žena koja živi na selu. Te žene nemaju primanja, pa mislim da bi ovo bilo dobro, ne samo da se spominje ruralna sredina, već je ovo dobro za sve jer bismo imali sigurnost. Navešću primer Malte, tamo svaka žena koja napuni 65 godina dobija mesečne prihode od 450 evra jer su bile domaćice, supruge, rađale i nikada nisu otišle u penziju - rekla je Đurović.

Mora se razlikovati socijalna zaštita od penzije

Grujić govori iako je svaka finansijska podrška ljudima bez primanja dobrodošla, on naglašava da takve mere moraju biti ekonomski održive, socijalno utemeljene i društveno odgovorne.

- Ova ideja se promoviše više od 15 godina. Svako primanje je svakako dobro došlo i da poboljšava položaj, a kada se dobra ideja osmisli onda mora da bude pokrepljena dobrom pripremom, dakle ideja mora da bude dobro ekonomski zasnovana, socijalno utemeljena i društveno odgovorna. Ovi uslovi su ispunjeni, ali fali ozbiljnost u pristupu. Dakle, imamo bombastičnu najavu koja ima veliki eho, ali se ta ideja ponavlja. Ova ideja može da se ostvari, ali treba razlikovati penziju od socijalne zaštite. Ako radite 30 godina, sve po zakonu, vi onda gurate određen deo novca u fond, a na osnovu određenih parametara vama se to isplaćuje dok ste živi. Svakako, ne možemo da izjednačimo status nekoga ko nije u sistemu, nije imao plaćanje doprinosa jer je to zapravo odložena štednja - kaže Grujić.

Na selu preživljavaju od onoga što sami proizvedu, naglašava Đurović.

- Svakako da su ugrožene jer živeti u tim sredinama, koje su zabačene i nemaju dodira sa civilizacijom, ne znaju šta je stomatolog, niti lekar. One preživljavaju od onoga šta sami proizvode. Njima bi ovo značilo zbog stvari koje moraju da se kupe poput šećera, soli ili ulja. Naravno, tu su i lekovi jer se oni puno koriste. Bitno je da više pažnje posvetimo ženama u ruralnim sredinama, jer su neobaveštena, nemaju dovoljno informacija o svojim pravima. Mi se trudimo da to učinimo, imamo razne tribine, ali je to teško i ti ljudi vas malo teže i prihvataju - kaže Đurović.

Podsećanje

Ideja o socijalnoj garantovanoj penziji u Srbiji, koja bi iznosila oko 150 evra mesečno, ponovo je otvorila važnu debatu o dostojanstvu starijih građana, posebno žena na selu koje su ceo život radile, a danas nemaju nikakva primanja.

Socijalna garantovana penzija je narodna nadoknada u skladu sa programom „Skok u budućnost – Srbija EXPO 2027“ i resorno ministarstvo već je počelo da prikuplja podatke o tome ko bi mogao da je prima, najavio je Milna Krkobabić, ministar Ministarstva za brigu o selu.

Kako je nedavno rekao ministar za brigu o selu, Milan Krkobabić, ovakva penzija se isplaćuje u oko 100 zemalja i predstavlja jednu vrstu nadoknade za odricanje i trpeljivost jednog broja ljudi koji nikada neće ostvariti penziju, a ceo život su marljivo radili.

Mininistarstvo za brigu o selu će u narednom periodu započeti prikupljanje podataka o potencijalnim korisnicima socijalne garantovane penzije - narodne nadoknade kao polazište za definisanje odgovarajućih zakonskih rešenja, rekao je Krkobabić, a preneo Blic.

Kako je Krkobabić u istom intervjuu objasnio, reč je o incijativi, koja je i dalje u pripremnoj fazi, a početak primene ovog predloga zavisi i od političke volje i od ekonomskih uslova.

