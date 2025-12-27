Slušaj vest

Kriza koja se u Srbiji dešava s mlekom nije lokalni, već globalnim problem, rekao je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof dr. Dragan Glamočić na sastanku u Vladi Srbije, gde se na najvišem nivou razgovaralo o problemima u mlekarskom sektoru.

- Pre nekoliko dana na evropskom tržištu se mleko kupovalo za četiri centa, to je pet-šest dinara. Poremećaji su veliki, prvo su se osetili u izvozu sireva, a pre neki dan je i Kina uvela carine Evropi od 43 odsto na određene mlečne proizvode. Sve se to odražava na Srbiju, koja je relativno malo tržište - rekao je ministar.

On je naglasio da Srbija više izvozi nego što uvozi mleka i kad bi zabranili uvoz, za koji se neki zalažu, to bi dovelo do još većih problema ne samo u izvozu mleka već i drugih poljoprivrednih proizvoda.

- Treba znati da Srbija mnogo više izvozi ne samo mleka nego i voća. Postoji bojazan da druga strana uvede kontramere i šta ćemo onda? Ako nama zabrane izvoz, ostaće nam viškovi voća, mleka, mesa i onda smo u mnogo većem problemu - ocenio je Glamočić.

Ukoliko dođe do ozbiljnih poremećaja na tržištu zbog prekomernog uvoza mleka po damping cenama, država će uvesti prelevmane - zaštitnu taksu kojom se nadoknađuje razlika između niže cene uvezene robe i više cene domaće, navedeno je u saopštenju ministarstva poljoprivrede.

Kako bi se predupredila eskalacija krize u mlekarskom sektoru, na sastanku u Vladi Srbije premijer i resorni ministri poljoprivrede, privrede i trgovine razgovarali su s mlekarama i trgovinskim lancima. Predsednik Vlade prof. dr Macut je upozorio da se neće tolerisati bilo koja vrsta ugrožavanja domaće proizvodnje.

Suzbijanje šverca Na sastanku s premijerom Macutom posebna pažnja je posvećena pitanju kontrole uvoza i suzbijanju nelegalnog prometa. Direktor policije Dragan Vasiljević najavio je pojačane aktivnosti nadležnih službi.

Policija će, u saradnji s drugim državnim organima, pojačati kontrole na graničnim prelazima i u unutrašnjosti zemlje. Šverc i nelegalan promet mlečnih proizvoda neće biti tolerisani, jer direktno ugrožavaju domaće proizvođače i tržišnu stabilnost - istakao je Vasiljević.

Takođe, moglo se čuti i da će se pojačati carinske kontrole kako bi se sprečio šverc mlečnih proizvoda, u prvom redu sira, iz susedne države. Da bi se vratilo poverenje potrošača i povećala potrošnja mleka, potrebno je da se osnuje centralna laboratorija koja bi kontrolisala kvalitet mleka.

Kako je za Kurir objasnio agroanalitičar Branislav Gulan, u Srbiji se godišnje potroši oko 200 litara mleka i mlečnih proizvoda po glavi stanovnika, što je najmanje u Evropi.

- I ova potrošnja je stalno u padu. Zato je važno osnivanje jedinstvene laboratorije kako bi se mleko plaćalo po kvalitetu, ali i vratilo poverenje potrošača. Najave da će teret krize ravnomerno da se rasporedi na proizvođače mleka, prerađivače, tj. mlekare i trgovinske lance je ispravna samo ako se sprovede. Dosad su kajmak ubirali mlekare i trgovci, a najmanje su dobijali proizvođači mleka, pa red je da se teret ove krize ravnomernije rasporedi - rekao je Gulan.

Brojke 1.400.000.000 litara mleka proizvede se godišnje u Srbiji

800 miliona je u redovnim tokovima, 600 miliona je prodaja na kućnom pragu

55.500 tona mleka se izveze, a uveze se 43.500 tona

60.000 tona sireva (70 vrsta) napravi se od domaćeg mleka

Prema njegovim rečima, Srbija mora da prati sve šta se dešava na evropskom tržištu mleka, jer ne može biti mimo njih.

- Naš zadatak je da se prilagodimo onome što se radi u EU, jer bez toga ni mi ne možemo da napredujemo. Poslednjih godina oni su poklali dosta krava, što je naša šansa da izvozimo i više mleka ako bude trebalo. A kriza će se prevazići ako država bude odlučna i ako se pomogne proizvođačima mleka - istakao je Gulan.

Ko koliko zarađuje od mleka

Ministar Glamočić je naveo da je trenutno u izradi zakon o nepoštenim trgovačkim praksama, čije se donošenje očekuje u februaru i koji bi trebalo da zaštiti male poljoprivredne proizvođače.

Ući ćemo u analitiku da vidimo tačno koliko zarađuju mlekare, a koliko trgovci. Uredbom su jasno ograničene marže, ali ima pojedinačnih iskakanja i videli ste reakciju poljoprivrednih proizvođača, koji su pohvalili državu, što se retko dešava. Rekli su da su odlične subvencije, ali da oni smatraju da najveći deo kolača u celoj priči uzimaju trgovinski lanci, a vrlo su skeptični i prema prerađivačima - naveo je ministar i istakao da će se gledati da se pomogne proizvođačima.

Šta ako kriza potraje

Prema procenama, u EU kriza s mlekom može da potraje šest meseci, što znači da će cena mleka nastaviti da pada.

Ako, ne daj bože, do toga dođe, a mi se nadamo da neće, mora se kriza podneti podjednako - rekao je ministar.

On je pojasnio da to znači da veći teret podnesu mlekare i trgovinski lanci, jer su oni sigurno znatno jači i lakše mogu to da izdrže nego sami poljoprivredni proizvođači.