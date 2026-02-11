Slušaj vest

Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a izdala je upozorenje građanima na novu internet prevaru koja se pojavila putem aplikacije WhatsApp, a sada je aktuelna nova, koja se šalje putem SMS poruka!

Naime, kako nam se javio čitalac, dobio je poruku sa nepoznate mejl adresa, dok je poruka bila na srpskog, uredno i gramatički pravilno napisana.

- [Marko] Nalog je otvoren: Aw5238. Jednokratni verifikacioni kod (važi 60 minuta). Prijava: (mejl adresa koju nikako ne smete otvarati prim. aut) — radi bezbednosti sredstava na vašem nalogu, odmah promeniti lozinku - stajalo je u poruci.

Foto: Ustupljene fotografije

Zašto obratiti pažnju!

Čitalac je odmah prepoznao da nije bilo razloga da dobije ovakav vid poruke jer nigde nije otvarao novi nalog ili započinjao logovanja na novim sajtovima, te nam se obratio da upozori druge koji iščekuju bilo kakav kod, broj ili potvrdu logovanja.

Poruka kao takva se čini uobičajena, bez ikakvih detalja kakav i gde je nalog otvoren, ali vas prevaranti baš na takav način "pecaju" da uđete u ponuđeni link i budete prevareni.

Kao što se uvek napominje, obratite pažnju i dobro pročitajte poruku, mejl koji dobijete i ne otvarajte ukoliko niste sigurni o čemu se radi.

Nijedan sajt ili društvena mreža vam neće poslati link u poruci, setite se!