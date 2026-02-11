Slušaj vest

Kako je saopšteno iz resornog ministarstva razgovaralo se o njihovim planovima o ulaganju u Srbiju i otvaranju većeg broja restorana širom Srbije.

- Konstruktivan sastanak sa predstavnicima kompanije "Burger King" i razgovor o njihovim planovima o ulaganju u našu zemlju i otvaranju većeg broja restorana širom Srbije, što predstavlja jasnu potvrdu da prepoznaju stabilan rast, razvoj i povoljan poslovni ambijent u našoj zemlji - napisala je Mesarović na svom Instagramu.

Istakla je da se u skladu sa politikom stabilnosti i kontinuiteta koju vode predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, Vlada Republike Srbije i Srpska napredna stranka na čelu sa Milošem Vučevićem, nastavlja sa stvaranjem uslova za dolazak novih investitora i otvaranja novih radnih mesta, sve sa ciljem daljeg ekonomskog razvoja Srbije.