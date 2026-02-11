Slušaj vest

Blokada protiče bez incidenata, a policija u Čačku i Kraljevu preusmerava saobraćaj, tako da na delu Ibarske magistrale koji je blokiran, nema zastoja.

Predsednik Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja, koje je sa čačanskim udruženjem "Šajkača" organizovalo protest, Mikica Majstorović rekao je za Betu da poljoprivrednici neće prekinuti blokadu sa oko 150 traktora dok se "neko iz države ne oglasi i obeća uvođenje prelevmana (zaštitna carina) na uvoz mleka i proizvoda od mleka".

Zajedno sa mlekarima i poljoprivrednicima na blokadi su i studenti iz Čačka i Kraljeva, koji podržavaju njhove zahteve.

Na blokadi je prisutan velliki broj uniformisane policije i policije u civilu.

Proizvođači mleka i poljoprivrednici od Vlade Srbije zahtevaju zaštitu domaćeg tržišta, uvođenje prelevmana i kvota na uvoz mleka i mesa, kao i uspostavljanje laboratorije za kontrolu uvoza na granici, zbog sprečavanja "ekonomskih prevara" u mleku i mlečnim proizvodima.

Poljoprivrednici i mlekari zahtevaju i uvođenje antidamping mera za proizvode koji ugrožavaju domaću poljoprivrednu proizvodnju, vraćanje cena mleka i mesa na nivo pre smanjenja, kao i zagarantovan otkup mleka za svakog proizvođača.