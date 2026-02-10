Slušaj vest

U ponudi turističkih agencija u Vranju su aranžmani sa deset noćenja i prevozom do Leptokarije, Paralije, Olimpik Biča, ili Nei Porija. Cene su pristojne i povoljne, a najmlađi imaju i popust.

Što ste vremenski dalje od jeka sezone u julu i avgustu cene su niže. Najpovoljniji je kraj maja, jun i septembar.

Foto: T. S.

- Obišli smo agencije i mogu vam reći da se isplati letovati van sezone. Prevoz i smeštaj desetodnevnog odmora košta od 180 do 220 evra po osobi. Raspitivali smo se koliko bi nas boravak na moru koštao da povedemo i unuku. Za unuku koja ima sedam godina važi i popust pa bi noćenje i prevoz za dete koštao 170 evra - kaže bračni par Stanković iz Vranja.

Dilema - jun ili septembar

- U junu su i vrućine podnošljive mada je more toplije u septembru. Manje su i gužve. Razmislićemo, ali zbog brze prodaje aranžmana ne smemo da čekamo mnogo ostaćemo bez ponude. Nama najviše odgovara Leptokarija. Grad nije daleko od od Soluna, a dobro je snabdeven. Plaža je udaljena do 400 metara najviše od smeštaja, ima dosta prodavnica, pekara, restorana kuvane hrane, tu je i giros, a i pijac je utorkom u tom gradu i baš je snabdeven - kažu Stankovići.

Foto: T. S.

Napominju da imaju odlično iskustvo i da agenciju neće menjati, a da će letovanje isplatiti do polaska na more, što je finansijski važna stavka.