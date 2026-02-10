Slušaj vest

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) Republike Srpske ukinuće od 1. maja isplatu penzija putem punomoćja datog Fondu, pa će se primanja ubuduće isplaćivati isključivo na ime i lični račun korisnika prava.

To znači da isplata trećim licima, po bilo kom osnovu punomoćja, više neće biti moguća.

- Ova mera donosi se s ciljem unapređenja pravne sigurnosti korisnika, sprečavanja mogućih zloupotreba i dodatne zaštite prava korisnika i sprečavanja nepripadajuće isplate sredstava - rekao je direktor Fonda PIO Republike Srpske Mladen Milić, gostujući u Јutarnjem programu.

Korisnici prava koji su do sada penziju primali putem punomoći, potrebno je da blagovremeno preduzmu neophodne radnje kako bi se obezbedila nesmetana isplata penzije na njihovo ime, odnosno da dostave podatke o ličnom računu otvorenom na ime korisnika prava.

- Imali smo u praksi slučajeve zloupotebe, pri čemu je pričinjena šteta oko 100.000 KM - upozorio je Milić.

Punomoćnicima korisnika prava koji penziju primaju putem pošte na prednjoj strani čeka za januarsku penziju štampano je obaveštenje, a isto će biti i na čeku za februarsku i martovsku penziju.

Cilj ove mere je da se obezbedi redovna, sigurna i transparentna isplata penzija, uz punu zaštitu interesa korisnika prava i sprečavanja isplate nepripadajućih sredstava.