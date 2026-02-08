Slušaj vest

Samo 42 odsto ljudi ima jasnu ideju kako da isplanira odlazak u penziju, pokazuju najnovija istraživanja. Nakon završetka radnog veka, preporučljivo je da se ušteđena penziona sredstva pretvore u prihod koji će u starosti zameniti redovnu platu. Ipak, postoji više načina na koje je to moguće ostvariti.

Koja će opcija biti najpogodnija zavisi od vrste penzije koju osoba poseduje, iznosa do sada ostvarenih ušteda, kao i spremnosti da se u starijem dobu prihvati određeni nivo investicionog rizika.

Čak i među osobama starijim od 55 godina postoji značajan nedostatak informisanosti - svega 45 odsto njih razume koje su im mogućnosti na raspolaganju u penziji, pokazuje istraživanje kompanije „Hargrivs Lansdaun“.

- To ostavlja ljude u riziku da donesu odluke koje kasnije ne mogu da promene, da potencijalno ostanu bez novca ili da plate nepotrebno visoke poreze - kaže Helen Morisi, direktorka sektora za analizu penzija u toj kompaniji.

Morisi upozorava da među čestim greškama može biti izbor anuiteta koji ne odgovara ličnim potrebama, s obzirom na to da se takva odluka ne može opozvati, kao i prerano povlačenje prevelikog iznosa prihoda, što kasnije može dovesti do nedostatka sredstava ili visokog poreskog opterećenja.

Anuitet podrazumeva pretvaranje jednokratnog iznosa iz penzionog fonda u garantovani prihod koji se isplaćuje tokom određenog vremenskog perioda.

Ona dodaje da je ohrabrujuća vest to što Vlada Ujedinjenog Kraljevstva planira da od aprila uvede reforme prema kojima će ljudi u trenutku odlaska u penziju dobijati „ciljanu podršku“ u vezi sa dostupnim opcijama.

Do tada, moguće je platiti usluge finansijskog savetnika ili dobiti besplatne smernice putem državne službe u Velikoj Britaniji.

U nastavku se nalazi pregled ključnih informacija koje bi trebalo razmotriti prilikom planiranja prestanka rada, kao i objašnjenja načina na koje se penzija može pretvoriti u prihod, uz primer besplatne pomoći koju penzioni fond po osnovu zaposlenja u Velikoj Britaniji pruža prilikom odlaska u penziju.

Helen Morisi objašnjava šta je posebno važno znati.

1. Koliki garantovani prihod ću imati?

Ovo pitanje je od suštinskog značaja za pokrivanje svakodnevnih troškova tokom penzionerskog perioda, ističe ona.

Državna penzija obezbeđuje određeni nivo sigurnog prihoda koji se svake godine uvećava, a tu je i penzija po osnovu poslednje plate, ukoliko je imate.

Još jedna mogućnost je kupovina anuiteta korišćenjem dela ili celokupnog iznosa penzije.

Zbog rasta prinosa na državne obveznice, prihodi od anuiteta su poslednjih godina porasli, što je doprinelo njihovoj većoj popularnosti.

Ipak, s obzirom na to da se anuitet ne može poništiti nakon kupovine, važno je detaljno istražiti tržište i izabrati opciju koja vam najviše odgovara.

2. Da li mogu samostalno da upravljam penzionim ulaganjima?

Za pojedince može biti privlačna opcija fleksibilnog povlačenja prihoda iz ulaganja (income drawdown).

Ova mogućnost omogućava da sredstva duže ostanu investirana, uz povlačenje prihoda u skladu sa ličnim potrebama. Međutim, neophodno je prihvatiti oscilacije na tržištu i voditi računa da stopa povlačenja bude dugoročno održiva, jer u suprotnom postoji opasnost od iscrpljivanja sredstava.

Takođe, nije nužno opredeliti se isključivo za jednu opciju.

Moguće je kombinovati anuitet i povlačenje sredstava - obezbediti deo garantovanog prihoda, a istovremeno zadržati fleksibilnost kroz ulaganja. Vremenom, kako se potrebe menjaju, sredstva se mogu postepeno pretvarati u anuitet.

3. Da li mogu da obezbedim porodicu u slučaju smrti?

Važno je razmotriti da li imate supružnika, partnera ili decu kojima želite da ostavite finansijsku sigurnost nakon smrti.

Ovaj faktor može značajno uticati na izbor opcije. Na primer, anuitet vezan samo za jedan život može značiti da partner ostane bez prihoda ako vi preminete ranije, dok povlačenje sredstava omogućava veću fleksibilnost u prenošenju novca naslednicima.

4. Da li će moj penzioni prihod pratiti inflaciju?

S obzirom na to da penzija može trajati 20 ili više godina, neophodno je uzeti u obzir uticaj inflacije na visinu prihoda tokom vremena.

Kod fiksnog anuiteta prihod ostaje isti, što može otežati pokrivanje troškova u budućnosti.

Postoje anuiteti usklađeni sa inflacijom, ali oni u početku nude niži prihod, a može proći više godina pre nego što dostignu viši nivo.

Povlačenje sredstava iz ulaganja pruža šansu za rast kroz investiranje, čime se može očuvati kupovna moć, ali to zahteva spremnost na investicioni rizik.

I u ovom slučaju moguće je primeniti kombinovani pristup, uz postepeno prilagođavanje strategije i pomoć finansijskog savetnika.

5. Kako izbeći plaćanje prevelikog poreza?

Prilikom odlaska u penziju postoji rizik od nastanka visokih i nepotrebnih poreskih obaveza.

Na primer, povlačenje velikog iznosa odjednom ili isplata kompletne penzije može dovesti do znatnog poreza.

Podaci poreske uprave HMRC pokazuju i da mnogi ljudi naknadno moraju da traže povraćaj poreza, jer im je pri prvom korišćenju penzionih sredstava obračunat veći porez nego što je trebalo.