Cena ogreva poslednjih meseci značajno je porasla, što potvrđuju brojni oglasi koji se mogu videti ispred zgrada i na pijacama širom Hrvatske. Tako se metar hrastovih drva prodaje i za 65 evra, odnosno oko 75 evra po metričkoj meri. To jasno pokazuje koliko je grejanje na drva poskupelo, posebno ako se zna da je za prosečno domaćinstvo za jednu zimu potrebno najmanje desetak metara, a često i znatno više.

Istovremeno, ni struja, gas i ostali energenti više ne važe za naročito ekonomična rešenja, pa se mnogi okreću alternativnim vidovima grejanja u potrazi za prihvatljivijim troškovima. Jedna od takvih opcija je i klima uređaj. Iako ima manu jer isušuje vazduh, često se bira zbog uverenja da će račun za struju na kraju meseca biti podnošljiviji, iako to nije uvek pravilo.

Ova tema pokrenuta je i na Reditu, gde je jedan korisnik zatražio savet:

- Pozdrav svima, evo prvi put koristim klimu kao način grejanja i jednostavno ne znam kako je najisplativije podesiti. Račun za struju prošlog meseca mi je došao 160 e i naravno to pokušavam sada da smanjim - naveo je autor objave.

Kako najekonomičnije koristiti klimu

On je dodao da greje stan površine 60,5 kvadrata u potkrovlju, kao i da nije siguran kakva je izolacija, s obzirom na to da se nedavno uselio. Odgovori su ubrzo počeli da pristižu, ali su stavovi korisnika bili prilično podeljeni.

Jedan deo učesnika smatra da noćno grejanje nije neophodno:

- Bolje i zdravije je spavati u sobi koja se ne greje noću.

S druge strane, ima i onih koji klimu ne isključuju uopšte:

- Kod mene je upaljena 24/7, nikakvih problema do sada, račun je veći ali smrzavanje ne dolazi u obzir.

Pojedini korisnici naglašavaju da sve zavisi od uslova u prostoru:

- Zavisi od mnogo toga... koliki prostor greješ, kakva je izolacija itd. Ja je lično ne bih držao upaljenu preko noći.

Kompromisno rešenje

U diskusiji se pojavila i srednja opcija, da se klima ne gasi potpuno, već da se tokom noći samo smanji podešena temperatura:

- Predlog je da za vreme spavanja smanjiš temperaturu na recimo 16-17 stepeni pa je ujutru opet pojačaš. Sigurno će manje potrošiti nego dizanje temperature za 4–5 stepeni.

Ipak, ovaj stav naišao je na oštru kritiku drugog učesnika rasprave:

- Ovo je idiotizam koji neuki ljudi u ovoj državi jako vole da ponavljaju iz nekog razloga. To što je temperatura veća ne znači da se smanjuju toplotni gubici. Upravo suprotno.

On je dodao i da je potpuno isključivanje grejanja tokom noći i efikasnije i zdravije:

- Gašenje grejanja noću je ne samo efikasnije već i zdravije jer je dokazano da većina ljudi bolje spava na nižim temperaturama.

Na to je usledio odgovor koji ukazuje na razliku između teorije i stvarnog rada inverter klima-uređaja:

- Inverter nema isti COP kad mirno održava temperaturu i kad ujutru diže 4-5 stepeni iz minusa. Spustiti na 16-17 °C nije isto što i ugasiti grejanje.

Veći broj korisnika saglasio se da inverter klimu nije preporučljivo potpuno gasiti:

- Drži stalno upaljenu, pogotovo ako je inverter model, na 21 tokom dana, a noću snizi na 17.

Niža temperatura tokom noći

Sličan savet dao je i korisnik koji se već godinama greje isključivo na klimu:

- Ako je inverter, drži nonstop upaljenu. Samo podesi nižu temperaturu preko noći.

U raspravi su se pojavili i konkretni primeri mesečne potrošnje:

- 51 kvadrat me košta 68 evra, ali u to su uračunati i mašina za sudove i veš i bojler.

Drugi navode nešto veće iznose, ali i dalje smatraju da je grejanje na klimu isplativo:

- Moji greju 50 m² i imali su 130 evra, jer je prvi mesec bio posebno hladan ove godine, inače imaju oko 100 evra.