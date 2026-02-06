Slušaj vest

Srbija ubrzano nastavlja da razvija svoju putnu infrastrukturu, a ova godina će doneti ne samo nove kilometre puteva već i novi život za naše građane.

Kako je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić gradiće se auto -put od Malog Požarevca do Mladenovca, pa će stanovnici ovog gradića do Beograda stizati za 30 minuta.

- Pa od od Mladenovca do Aranđelovca, a zatim dalje prema Rači, Despotovcu i Boru. Kada se to dogodi, onda će mnogo investitora želeti da dođe, onda će ljudi hteti da dolaze u Mladenovac neuporedivo lakše, a i bićete bukvalno spojeni sa Beogradom i to će biti pola sata puta, ne duže od toga - rekao je Vučić.

Deo "Vožda Karađorđa"

Ovaj deo puta biće deo brze saobraćajnice "Vožd Karađorđe" koja treba da poveže Sopot, Mladenovac, Lazarevac, Aranđelovac, Topolu, Raču, Lapovo, Veliku Planu, Svilajnac, Despotovac i Bor. Kako je početkom godine najavila Aleksandra Sofronijević, ministarka saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture izgradnja koridora "Vožd Karađorđe" trebalo bi da počene u aprilu ili maju ove godine.

- U pitanju je koridor dužine 242 kilometra koji će se graditi po fazama. Prvu faza je duga oko 82,7 kilometara i ide od Čibutkovice do Orašca i od Petlje Mali Požarevac do Aranđelovca. Očekujemo da prvi pripremni radovi na ovoj deonici, kao prvoj fazi, počnu negde u aprilu ili maju ove godine - rekla je Sofronijevićeva.

Foto: Kurir

Brza saobraćajnica "Vožd Karađorđe" je planirani (delom već izgrađivan) put visokog kapaciteta u centralnoj Srbiji, čiji je cilj da poveže Šumadiju sa zapadnom i jugozapadnom Srbijom, ali i sa glavnim autoputevima u zemlji.

Projekat od posebnog značaja

Kako piše na sajtu "Koridori Srbije" ovaj projekat od posebnog značaja za Republiku Srbiju, a obuhvata teritotije opština: Sopot, Mladenovac, Lazarevac, Aranđelovac, Topola, Rača, Lapovo, Velika Plana, Svilajnac, Despotovac i Bor, koje su deo Šumadijskog, Pomoravskog i Borskog okruga.

U cilju unapređenja i razvoja transportnog sistema i putne mreže Srbije, planira se realizacija projekta izgradnje državnog puta I reda ''Vožd Karađorđe'' kao savremenog putnog pravca, od strateškog je značaja u povezivanju lokalnih samouprava, za ravnomeran održivi regionalni razvoj, ekonomsku valorizaciju čitave teritorije, kao i za povećanje zaposlenosti i standarda kroz nove investicije, i predstavljao bi najbržu vezu Istočne Srbije sa Centralnom i Zapadnom Srbijom i Koridorima E-75 i E-763.

Državni put I reda ''Vožd Karađorđe'' bi trebalo da obuhvata sledeće deonice:

Deonica 1: Lazarevac (Županjac) – Aranđelovac L= 35 km

Deonica 2: Mali Požarevac – Mladenovac –Aranđelovac L= 32 km

Deonica 3: Aranđelovac – Topola – Rača – Markovac (veza na autoput E-75) L= 60 km

Deonica 4: Markovac – Svilajnac - Despotovac L= 31 km

Deonica 5: Despotovac – Bor L= 60 km

Duž trase biće predviđeni mostove preko većih vodotokova, nadvožnjaci na ukrštajima sa železničkom prugom, a na ukrštajima sa putevima postojeće putne mreže predvideti denivelisane raskrsnice sa nadputnjacima/podputnjacima ili površinske raskrsnice, u zavisnosti od saobraćajnog opterećanja, nivoa usluge i propusne moći, bezbednosti i slično, piše između ostalog u planovima na sajtu "Koridori Srbije".