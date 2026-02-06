Slušaj vest

Radovi na Dunavskom koridoru brzoj saobraćajnica koja će preporoditi Istočnu Srbiju intenzivno su u toku. Zvanično su puštene u rad prva i deo treće poddeonice brze saobraćajnice Požarevac - Veliko Gradište - Golubac, što predstavlja značajan korak ka unapređenju saobraćajne povezanosti u istočnom delu Srbije.

Od Beograda do Golupca za 75 minuta

Ova modernizovana saobraćajnica je istočni deo Srbije sa Koridorom 10, čime će se dodatno unaprediti saobraćajna efikasnost, regionalna povezanost i ekonomski razvoj, a sve bi trebalo da bude gotovo do novembra ove godine. Kada bude gotova ova brza saobraćajnica od Beograda do Golupca će se stizati za sat i 15 minuta, a plan je da se gradnja Dunavskog koridora nastavi ka Brzoj Palanci.

- Tako da za manje od godinu dana, od Beograda do Golupca stizaće se za sat i 15 minuta. Do Velikog Gradišta za manje od sat vremena, ja mislim da su to velike vesti za naše građane - rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić krajem prošle godine.

Na Instagram profilu "budućnost Srbije" predsednik je objasnio da će saobraćajnica će biti od izuzetnog značaja za građane ovog dela Srbije.

- Ovaj projekat je nešto što suštinski menja život ovoga kraja, a značajan je kako za ljude koji dolaze, tako i za meštane ovog kraja. Verujem da je to za istok Srbije veliki podsticaj i veliki poziv našim ljudima iz dijaspore da počnu da se vraćaju kući. Kod Ramske tvrđave imamo ideju na napravimo most i tako spojimo Vršac i druge delove Vojvodine. To bi u transportnom i logističkom smislu značilo mnogo i za Požarevac, i za Smederevo, i za Vršac, i za Pančevo. Ovakvi infrastrukturni projekti su velika stvar kako za istok Srbije, tako i celu našu zemlju, a mi ćemo nastaviti da radimo i gradimo- objavio je tada predsednik Srbije.

Most preko Jaruge Poseban izazov za graditelje je izgradnja mosta koji je kolokvijalno nazvan "Preko Jaruge" koji se nalazi na 65. kilometru, a koji se sastoji od dva paralelna mosta dužine 138 metara. Zbog konfiguracije terena, stubovi mosta su promenljive visine, od 11 do 21 metra, fundirani na šipovima dužine 18 metara. Radovi u konstruktivnom smislu su završeni, a u toku su radovi na izradi ivičnjaka, pešačkih staza i hidroizolaciji.

1/6 Vidi galeriju Dunavski koridor menja život ljudi ovog dela Srbije Foto: DIMITRIJE GOLL/PREDSEDNISTVO SRBIJE, Instagram Printscreen

Kako piše na sajtu "Koridori Srbije" izgradnja državnog puta IB reda, Autoput E-75 Beograd - Niš (petlja “Požarevac”) - Požarevac (obilaznica) - Veliko Gradište - Golubac predstavlja projekat od velike važnosti za realizaciju nacionalnih interesa u oblasti saobraćajne infrastrukture i od bitnog je uticaja na razvoj i unapređenje infrastrukturnih, ekonomskih, privrednih i drugih interesa, kako Republike Srbije kao celine, tako i lokalnih interesa u područjima kroz koje planirana saobraćajnica prolazi.

Kako će izgledati Dunavski koridor?

U pitanju je brza saobraćajnica na kojoj će se voziti 100 km/h ukupne dužine od 67.94 km. Podeljena je na tri poddeonice - deo puteva se rekonstruiše i širi, a deo se gradi potpuno ispočetka. Prema podacijma "Koridora Srbije" na brzoj saobraćajnici je predviđena izgradnja sledećih obejkata:

52 mosta i nadvožnjaka

5 petlji

16 kružnih raskrsnica

Sama saobraćajnica će imati posebnu zaštitu i to sledeću:

121,3 km zaštitne ograde za puteve

1,5 km pešačke ograde

58,5 km žičane ograde

9.650 m² aluminijumskih panela za zaštitu od buke

1/5 Vidi galeriju Dunavski koridor se ubrzano gradi Foto: DIMITRIJE GOLL/PREDSEDNISTVO SRBIJE, Youtube

Moderna saobraćajnica koja će biti ponos Srbije doprineče ne samo boljoj povezanosti ove regije sa ostatkom Srbije, već i značajnom unapređenju kvaliteta života svih građana. Svaka nova deonica koja bude puštena u rad nosi sa sobom poboljšanja u smislu saobraćajne bezbednosti i efikasnosti.

- Izgradnjom Dunavskog koridora gradimo više od saobraćajnice, time donosimo novi život Srbiji! Svaki kilometar znači razvoj, sigurnost i bolju budućnost. Nastavljamo da spajamo gradove, regione i ljude, sve za snažniju i bolju Srbiju - objavio je ranije predsednik Srbije na istangram profilu "budućnost Srbije".

Izgradnjom Dunavskog koridora, jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata, istočna Srbija dobija direktnu, brzu i bezbednu vezu sa Beogradom i evropskim pravcima.