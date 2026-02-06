Slušaj vest

Koja će to radna mesta biti znaće se tek kada taj predlog potpiše resorni ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Naime, svake godine kompanije podnose predloge PIO fondu da se za određena radna mesta u oblasti hemijske industrije, metalurgije zdravstva i slično odobri beneficirani radni staž zbog zdravstvenih rizika koje to radno mesto nosi.

Sve pristigle predloge i mišljenja razmatra Komisije za utvrđivanje i reviziju radnih mesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem i formira predlog odluke koji usvaja Upravni odbor PIO fonda. A koja radna mesta su ovim predlogom obuhvaćena i kada će za njih pokušali smo da saznamo u PIO fondu.

- Upravni odbor RF PIO doneo je Odluku o utvrđivanju predloga Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem. Zakon o PIO propisuje da radna mesta, odnosno poslove na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, postupak i način za njihovo utvrđivanje, kao i stepen uvećanja staža osiguranja utvrđuje ministar nadležan za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja, na predlog Fonda. U skladu s tim navedena odluka se dostavlja Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, radi donošenja Pravilnika. Nakon što resorni ministar donese Pravilnik, on se objavljuje u Službenom glasniku i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja. S obzirom na to da Pravilnik još nije donet i nije stupio na snagu, ne možemo još govoriti o konkretnim izmenama - rečeno nam je u PIO fondu.

Direktor Sektora za ostvarivanje prava iz PIO Vladimir Stanković ranije je izjavio da je predlog odluke sačinjen na osnovu dostavljenih mišljenja i predloga Komisije za utvrđivanje i reviziju radnih mesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

Mišljenja i predlozi komisije sačinjeni su na osnovu izvršenja plana i programa revizije radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem za 2025. godinu, za radna mesta koja se obavljaju u crnoj metalurgiji i zdravstvenim ustanovama, kao i po zahtevima poslodavaca za konkretna radna mesta.