Sve veći broj vlasnika pasa traži sigurno mesto gde njihovi ljubimci mogu provesti dan, posebno u urbanim sredinama, gde psi često ostaju sami u stanovima, bez dovoljno kretanja, igre i pažnje. Upravo zato raste interes za vrtiće za pse – specijalizovane centre koji pružaju sigurno okruženje, stručni nadzor i druženje sa drugim psima dok su vlasnici na poslu.

Vrtići za pse na Balkanu

Na Balkanu su ovakvi vrtići sve popularniji i nude dnevno, stalno i mesečno čuvanje pasa. Psi dolaze ujutro i provode dan u kontrolisanom i sigurnom okruženju, dok osoblje prati njihove potrebe i prilagođava aktivnosti svakom psu posebno.

- Klijenti su nas stalno pitali gde mogu ostaviti psa dok idu na posao ili imaju obaveze. Tražili su čuvanje na sat, dva ili ceo dan, pa smo odlučile ponuditi stalno, dnevno i mesečno čuvanje - rekla je Iva Bulić, jedna od vlasnica vrtića, u Regionalnom dnevniku HRT-a.

Foto: Shutterstock

Trenutni kapacitet vrtića je deset pasa, a interes svakodnevno raste. Pored čuvanja, posebna pažnja posvećuje se ishrani, kretanju, nezi i socijalizaciji pasa. Ljubimci imaju priliku da se igraju sa vršnjacima, učestvuju u strukturiranim igrama i razvijaju osnovne socijalne veštine, što je ključno za njihovo ponašanje kod kuće i van nje.

Edukacija vlasnika i dodatne aktivnosti

- Imamo salon za negu i profesionalno šišanje, vrtić i igraonicu, a uvodimo i edukacije za vlasnike pasa - istakla je Marija Raković.

Edukacije pomažu vlasnicima da unaprede brigu i odnos sa svojim ljubimcima, uključujući pravilnu ishranu, higijenu, kretanje i interakciju sa drugim psima.

Vlasnici koji koriste vrtiće za pse ističu da im ovaj oblik skrbi značajno olakšava svakodnevicu.

- Treći nam je dan u vrtiću. Mi smo na poslu, deca u školi, a pas bi inače bio sam. Ovako se izigra i zadovoljan je, a mi možemo mirno da obavimo obaveze - kaže Martina.

Slično razmišlja i Petra:

- Kako radim, ostaviću ga tu da se poigra, pa ću kasnije doći po njega. Super ideja, pogotovo za zaposlene ljude.

Dalji planovi: hotel za pse i nove aktivnosti

Pored dnevnog čuvanja, neki vrtići nude dodatne aktivnosti, poput socijalizacije sa drugim psima, učenja trikova i manjih treninga poslušnosti, što doprinosi mentalnoj stimulaciji i smanjuje stres ljubimaca.

Stručnjaci ističu da je važno birati vrtiće koji poštuju standarde sigurnosti, higijene i kontrole bolesti. Redovno praćenje zdravlja pasa, pravilna ishrana i balansirana fizička i mentalna aktivnost ključni su za zadovoljstvo ljubimaca i sprečavanje ponašajnih problema.

U planu je i širenje projekta, a u budućnosti vrtić bi mogao prerasti u hotel za pse, gde bi ljubimci mogli provoditi i noći ili duže periode dok su vlasnici odsutni.

Vlasnici koji redovno koriste vrtić primećuju dodatnu prednost: pas dolazi kući umoran, srećan i zadovoljan, što olakšava večernje rutine i smanjuje destruktivno ponašanje.

- Nakon prvog nedeljnog boravka u vrtiću pas je opušteniji i poslušniji kod kuće. Igra, druženje i stručna briga zaista prave razliku - dodaje Martina.

Vrtići za pse više nisu luksuz, već praktično rešenje za moderne vlasnike koji žele dobrobit svojih ljubimaca, a istovremeno održavaju ritam svakodnevnog života.

Vlasnice ovog vrtića nisu govorile o cenama svijih usluga, ali pretragom interneta lako se može utvrditi da se cene vrtića za pse u Hrvatskoj (daycare) uglavnom se kreću od 15 do 30 evra po danu za jednog psa. Cena zavisi od lokacije i dužine boravka, a popusti su česti za više pasa iz istog domaćinstva, kao i za mesečne pakete.