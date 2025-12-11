Slušaj vest

Da li ste znali da prosečan američki pas "zarađuje" više od 40% svetske populacije? Ove podatke izneo je u analitičar Abdel Rahim gostjući u emisiji "Ni pet, ni šest" na Kurir televiziji govoreći na temu nove Forbsove liste najbogatijih ljudi na svetu.

Tvrdi da ubedljivo najveći broj milijardera i milionera živi u SAD i da su čak i tamošnji psi gledano po tome koliko njihovi vlasnici troše na njih "bogatiji" od velikog procenta ljudi širom sveta.

Šta kaže istraživanje

- Sprovedeno je istraživanje 2016. godine koliko Amerikanci troše na svoje pse. Kada bi se to pretvorilo u dohodak i kada bi zamislili da ti psi konstituišu neku svoju naciju, u istraživanju nazvanu Dogland, oni bi imali dohodak viši od 40% svetske populacije od 2004. godine. Pre 2004. godine, dok se Kina nije još ovako razvila, oni bi imali dohodak veći od 60% sveta - objasnio je Rahim.

Abdel Rahim dodaje da izreka "živim kao pas" ne može više da se unvierzalizuje, jer je pitanje čiji pas:

- Mora da se kaže živim kao pas u Indiji, Srbiji, ili Sjedinjenim Američkim Državama, što je tri bela sveta - kaže Rahim i tvrdi da pas u SAD-u živi bolje od sudanskog lekara specijaliste.

