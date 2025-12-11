- Znam da se srpsko rukovodstvo obratilo SAD , jer je upravo njihove naredbe ispunjavalo preduzeće koje je stvoreno na osnovu međuvladinog dogovora između Rusije i Srbije, ali to je specifična karakteristika Amerikanaca - rekao je Lavrov, prenosi Sputnjik.

- Na nekakvim uslovima može da se dostigne saglasnost o nacionalizaciji ili o nekoj drugoj formi rešenja ovog problema. Možda se rešenje sastoji u tome da se nađe način kako da dalje radi NIS, bez obzira na one mogućnosti koje imaju SAD da bi se to preduzeće kaznilo. Ne znam, time se bavi ministar energetike i odgovarajući ekonomski operateri, kao i kompanije u vama komšijskim zemljama koje su sarađivale sa NIS-om. Ali ne gajim nikakve sumnje da pravednost treba uvek da bude kriterijum. U suprotnom stvaramo precedente za mnoge druge zemlje, a to nikome nije potrebno - izjavio je Lavrov.