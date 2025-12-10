Slušaj vest

Narodna banka Srbije obaveštava javnost da je preduzela mere iz svoje nadležnosti kako bi osigurala da kanali snabdevanja

banaka i ovlašćenih menjača evrom i drugim stranim valutama, i u danima povećane tražnje, funkcionišu nesmetano.

Devizno tržište u Republici Srbiji je potpuno stabilno, poslovne banke i menjačnice su snabdevene dovoljnom količinom efektivnog stranog novca kako bi zadovoljile sve potrebe domaćeg tržišta. Nestašica evra i drugih stranih valuta ne postoji i građani su u mogućnosti da nesmetano obavljaju menjačke poslove u oba smera - kupovinom ili prodajom efektivnog stranog novca.

Želeći da podstakne što efikasnije snabdevanje menjačkog i deviznog tržišta efektivnim stranim novcem, Izvršni odbor Narodne banke Srbije izmenio je odgovarajući propis koji definiše uslove i način obavljanja menjačkih poslova tako da se dodatno olakšava kanal snabdevanja efektivom ovlašćenih menjača od strane banaka.

Narodna banka Srbije takođe je upozorila sve tržišne učesnike na neophodnost zakonitog postupanja, i kao regulator i supervizor bankarskog sektora i sektora ovlašćenih menjača spremna je da strogo sankcioniše sve one koji na neodgovoran način žele da izvuku korist u trenutnim vrlo složenim geopolitičkim okolnostima za našu zemlju.

Narodna banka Srbije poseduje rekordne nivoe deviznih rezervi, a time i dostupne količine efektivnog stranog novca koji višestruko zadovoljavaju sve potrebe za efektivom poslovnih banaka i menjačnica. Ne postoji nijedan razlog da u bilo kom trenutku građani ne budu u mogućnosti da izvrše kupovinu evra na menjačkom, odnosno deviznom tržištu i to po kursu domaće

valute prema evru u okviru zakonski propisanih raspona u odnosu na zvanični srednji kurs NBS.

Kao i u prethodnih više od trinaest godina Narodna banka Srbije nastaviće da se ponaša odgovorno i da pažljivo prati sva dešavanja na domaćem deviznom tržištu, i neće dozvoliti bilo kakvo kreiranje veštačke nestabilnosti.

Istovremeno, Narodna banka Srbije nastaviće i u narednom periodu da pažljivo prati sve faktore na domaćem deviznom tržištu i da po potrebi reaguje kako bi se sačuvala relativna stabilnost deviznog kursa.

Pozivamo sve građane koji naiđu na poteškoće u obavljanju menjačkih poslova da se obrate Narodnoj banci Srbije i upute pritužbu o nezakonitom postupanju na koje sumnjaju, a NBS će svojim kontrolnim mehanizmima proveriti sve navode i obezbediti puno poštovanje menjačkih propisa.