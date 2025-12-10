Nagrada od 140 miliona dolara namenjena je isključivo Meklarenu kao šampionu u poretku konstruktora, dok FIA ne dodeljuje poseban novčani iznos za titulu u poretku vozača.

Lando Noris, prema tome, dobija samo iznos koji mu je predviđen ugovorom sa Meklarenom, koji takođe sadrži posebnu klauzulu u slučaju osvajanja šampionske titule. Ove sezone Noris je ukupno zaradio 47 miliona dolara kroz ugovor sa timom, a očekuje se da će odmah započeti pregovore o novoj saradnji, jer važeći ugovor ističe 2027. godine, piše Sport Alo.