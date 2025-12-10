Lando Noris i Meklaren ostvarili su veliku pobedu na trci u Abu Dabiju, kada je mladi vozač postao svetski šampion.
Novčanik
Koliko je zaradio novi šampion Formule 1 Lando Noris? Tako mlad, a zgrnuo iznos o kakvom veliki sportisti mogu samo da sanjaju
Slušaj vest
Lando Noris postao je novi šampion Formule 1 posle neviđene drame tokom trke u Abu Dabiju.
Nagrada od 140 miliona dolara namenjena je isključivo Meklarenu kao šampionu u poretku konstruktora, dok FIA ne dodeljuje poseban novčani iznos za titulu u poretku vozača.
Lando Noris, prema tome, dobija samo iznos koji mu je predviđen ugovorom sa Meklarenom, koji takođe sadrži posebnu klauzulu u slučaju osvajanja šampionske titule. Ove sezone Noris je ukupno zaradio 47 miliona dolara kroz ugovor sa timom, a očekuje se da će odmah započeti pregovore o novoj saradnji, jer važeći ugovor ističe 2027. godine, piše Sport Alo.
Od pomenutih 140 miliona dolara pokrivaju se i bonusi i plate svih članova tima, od mehaničara do vozača.
Biznis Kurir/BizPortal
Reaguj
Komentariši