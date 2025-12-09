Slušaj vest

Milan Nedeljković preuzeće 14. maja 2026. godine dužnost predsednika Uprave BMW AG-a, odlučio je Nadzorni odbor kompanije.

Nedeljković će na toj funkciji naslediti Olivera Cipsea, koji je član Uprave BMW AG-a više od deset godina, a njen predsednik od avgusta 2019. godine. Nadzorni odbor je tom prilikom izričito zahvalio Cipseu na velikim zaslugama za BMW Grupu.

„Ima liderske kvalitete“

Predsednik Nadzornog odbora BMW AG-a Nikolas Peter istakao je da Nedeljković donosi jasan strateški pogled, snažnu sposobnost realizacije i izraženo preduzetničko razmišljanje.

„Milan Nedeljković zalaže se za jasno usmerenje u upravljanju resursima, bilo da je reč o ekonomskim ili ekološkim pitanjima. On zna da oduševi ljude za ideje, okupi ih oko zajedničkih vrednosti i motiviše na vrhunske rezultate. To je ključna liderska osobina za nastavak uspešnog pravca BMW Grupe u aktuelnoj transformaciji“, rekao je Peter.

Milan Nedeljkvoić novi direktor BMW-a Foto: BMW

Mandat Oliveru Cipseu na mestu predsednika Uprave je 2023. godine produžen iznad uobičajene starosne granice do 2026. godine. Nakon glavne skupštine 13. maja 2026, Cipset će, u skladu sa planom, završiti svoju upravljačku karijeru, posle ukupno 35 godina provedenih u kompaniji.

Rođen u Srbiji

Peter je naglasio doprinos dosadašnjeg predsednika Uprave:

„Oliver Cipset je učinio izuzetno mnogo za BMW Grupu i na tome mu svi dugujemo zahvalnost. Vodio je kompaniju kroz globalne krize poput pandemije koronavirusa i snažno je stajao iza projekta Neue Klasse, najvećeg budućeg projekta kompanije. Njegov fokus je uvek bio uspeh BMW-a, a i u teškim okolnostima jasno je zauzimao stavove i održavao kompaniju na stabilnom kursu“, rekao je Peter.

Milan Nedeljković (rođen u Kruševcu, u Srbiji) član je Uprave BMW AG-a od 2019. godine, gde je zadužen za proizvodnju.

Pedesetšestogodišnji menadžer karijeru u BMW-u započeo je još 1993. godine kao pripravnik, a tokom godina stekao je bogato međunarodno iskustvo. Obavljao je niz vodećih funkcija, između ostalog u fabrici u Oksfordu, kao direktor pogona u Lajpcigu i Minhenu, kao i na mestu rukovodioca korporativnog kvaliteta.

Vole ga zaposleni

Njegov ugovor na funkciji predsednika Uprave važi do 2031. godine.

Predsednik Glavnog radničkog saveta BMW-a i zamenik predsednika Nadzornog odbora Martin Kimič istakao je da Nedeljković uživa veliko poverenje među zaposlenima:

„Milan Nedeljković ima snažan ugled unutar radne zajednice BMW-a. Sa njim želimo da nastavimo dugogodišnju tradiciju partnerske saradnje između radničkog saveta i uprave, kao i da nastavimo da pišemo uspešnu priču BMW-a“, rekao je Kimič.