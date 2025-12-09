Srbin iz Kruševca novi direktor BMW-a: Karijeru započeo kao praktikant, stigao do direktorske fotolje, a zaposleni ga obožavaju
Milan Nedeljković preuzeće 14. maja 2026. godine dužnost predsednika Uprave BMW AG-a, odlučio je Nadzorni odbor kompanije.
Nedeljković će na toj funkciji naslediti Olivera Cipsea, koji je član Uprave BMW AG-a više od deset godina, a njen predsednik od avgusta 2019. godine. Nadzorni odbor je tom prilikom izričito zahvalio Cipseu na velikim zaslugama za BMW Grupu.
„Ima liderske kvalitete“
Predsednik Nadzornog odbora BMW AG-a Nikolas Peter istakao je da Nedeljković donosi jasan strateški pogled, snažnu sposobnost realizacije i izraženo preduzetničko razmišljanje.
„Milan Nedeljković zalaže se za jasno usmerenje u upravljanju resursima, bilo da je reč o ekonomskim ili ekološkim pitanjima. On zna da oduševi ljude za ideje, okupi ih oko zajedničkih vrednosti i motiviše na vrhunske rezultate. To je ključna liderska osobina za nastavak uspešnog pravca BMW Grupe u aktuelnoj transformaciji“, rekao je Peter.
Mandat Oliveru Cipseu na mestu predsednika Uprave je 2023. godine produžen iznad uobičajene starosne granice do 2026. godine. Nakon glavne skupštine 13. maja 2026, Cipset će, u skladu sa planom, završiti svoju upravljačku karijeru, posle ukupno 35 godina provedenih u kompaniji.
Rođen u Srbiji
Peter je naglasio doprinos dosadašnjeg predsednika Uprave:
„Oliver Cipset je učinio izuzetno mnogo za BMW Grupu i na tome mu svi dugujemo zahvalnost. Vodio je kompaniju kroz globalne krize poput pandemije koronavirusa i snažno je stajao iza projekta Neue Klasse, najvećeg budućeg projekta kompanije. Njegov fokus je uvek bio uspeh BMW-a, a i u teškim okolnostima jasno je zauzimao stavove i održavao kompaniju na stabilnom kursu“, rekao je Peter.
Milan Nedeljković (rođen u Kruševcu, u Srbiji) član je Uprave BMW AG-a od 2019. godine, gde je zadužen za proizvodnju.
Pedesetšestogodišnji menadžer karijeru u BMW-u započeo je još 1993. godine kao pripravnik, a tokom godina stekao je bogato međunarodno iskustvo. Obavljao je niz vodećih funkcija, između ostalog u fabrici u Oksfordu, kao direktor pogona u Lajpcigu i Minhenu, kao i na mestu rukovodioca korporativnog kvaliteta.
Vole ga zaposleni
Njegov ugovor na funkciji predsednika Uprave važi do 2031. godine.
Predsednik Glavnog radničkog saveta BMW-a i zamenik predsednika Nadzornog odbora Martin Kimič istakao je da Nedeljković uživa veliko poverenje među zaposlenima:
„Milan Nedeljković ima snažan ugled unutar radne zajednice BMW-a. Sa njim želimo da nastavimo dugogodišnju tradiciju partnerske saradnje između radničkog saveta i uprave, kao i da nastavimo da pišemo uspešnu priču BMW-a“, rekao je Kimič.
Kurir Biznis/Index.hr