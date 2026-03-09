Slušaj vest

Rat na Bliskom istoku ušao je u drugu nedelju, a sukobi su već izazvali poremećaje u snabdevanju energentima. Srbija je zbog toga zabranila izvoz nafte i dizela, kako bi zaštitila domaće tržište od nestašica i rasta cena.

Cene nafte premašile su 110 američkih dolara po barelu, a skok još može uslediti. Predsednik Aleksandar Vučić ističe da Srbija raspolaže i većim rezervama nego što je prikazano u programu „Srbija 2030“. Precizirao je da postoje sigurne rezerve dizela i benzina dovoljne za 90 dana. Ipak, strah od još većeg poremećaja u snabdevanju i rasta cena širom Evrope ostaje opravdan, a kraj sukoba na Bliskom istoku i dalje je neizvestan.

Gosti emisije „Usijanje“ na Kurir televiziji koji su razgovarali o ovim temama: Aleksandra Tomić, članica Odbora za evropske integracije Narodne skupštine Srbije i članica predsedništva Srpske napredne stranke, Lazar Pavlović, savetnik ministra za informisanje i telekomunikacije i Perko Matović, politikolog.

Stručnjaci o odgovornosti države u kriznim trenucima

U trenutku velike neizvesnosti i zabrinutosti zbog rata na Bliskom istoku, postavlja se pitanje koliko je odluka države bila pravovremena i odgovorna, imajući u vidu potencijalne posledice po domaće tržište energenata i stabilnost snabdevanja.

- Mislim da je bila efikasna i u tačno definisanom trenutku kada je trebalo da se donese. Jer mislim da bismo zakasnili još koji dan kasnije, s obzirom na veliku neizvesnost i velike skokove, kojih će očito još biti, jer nemamo rešenje za protok nafte kada je u pitanju prelazak moreuza, budući da se borbe još uvek vode i postoji raketiranje sa obe strane - kaže Tomić.

Aleksandra Tomić Foto: Kurir Televizija

- Treba napomenuti da smo u istoriji imali mnogo jakih državnika i autoriteta, i Aleksandar Vučić se pored svih njih zaista upisao zlatnim slovima u našu istoriju, ne samo zato što je nacionalno dogovoran političar, nego i zato što je dokazao svoje vizionarske sposobnosti. Celokupan ovaj sukob je procenjen od strane naše zemlje i samog predsednika, i to tačno onako kako se desilo. Sve međunarodne krize predsednik anticipira i politiku orijentiše prema toj anticipaciji, koja je po svemu sudeći zaista nepogrešiva. Takođe, treba napomenuti u kakvom superiornom položaju je naša zemlja u ovom trenutku - smatra Matović.

Perko Matović Foto: Kurir Televizija

Period nakon 19. marta predstavlja veoma delikatan geopolitički trenutak, jer će tada isteći važenje uredbe o energentima, a situacija u snabdevanju i cene ostaju neizvesni. Ostaje pitanje da li će država odlučiti da produži uredbu i kako će se prilagoditi eventualnim promenama na tržištu i međunarodnim okolnostima.

- To zavisi od državnih organa da li će je produžiti i od okolnosti na Bliskom istoku. Zašto treba da verujemo našoj državi? Imali smo situaciju sa sankcijama NIS-u: koliko dana nismo primili kap nafte, pa je li to bio problem? Nije, jer je država odgovorno donosila odluke. Postoje ljudi u svakom ministarstvu, pa između ostalog i u energetici, koji vode računa o tim stvarima. Šta ako se desi ovo, šta ako se desi ono, da građani to ne osete – tako ozbiljne države rade, posebno kada imate stabilnu političku situaciju unutar vlade - smatra Pavlović.

Lazar Pavlović Foto: Kurir Televizija

Srbija u istorijskom trenutku svetskih promena

- Mi zaista živimo u istorijskom vremenu, prvo zbog svetske situacije, a onda i zbog naše domaće. Ja bih voleo da svako bude svestan svoje uloge u sistemu koji vrši svoju funkciju, isključivo zato što ćemo mi sutra našoj deci, našim potomcima, biti odgovorni za ono što uradimo. Zato verujem i u predsednika Srbije i verujem da je ova vlada, uprkos svim mogućim pritiscima koje trpi proteklih godinu dana, kako iznutra tako i spolja – a to nisu nepovezane stvari – uradila veoma dobar posao. Mi i dalje imamo stabilnu situaciju kada su u pitanju investicije. Naš izvoz IKT usluga je sve veći i veći i može da se poredi sa mnogo većim zemljama od naše. Na primer, Turska izvozi godišnje oko milijardu i po evra IKT usluga, a mi smo na četiri. To su veliki uspesi za jednu malu Srbiju – zaključuje Pavlović.

ZABRANA IZVOZA NAFTE I DIZELA U SRBIJI DO 19. MARTA: da li će država produžiti uredbu i kako će se zaštititi domaće tržište Izvor: Kurir televizija

