Slušaj vest

Cena nafte počela je da pada ka 100 dolara po barelu, smanjivši ogroman dnevni skok, pošto su vesti o tome da se razgovora o koordinisanom puštanju nafte iz strateških rezervi donekle ohladile tržište uzdrmano ratom na Bliskom istoku.

Cena sirove nafte brent ostala je na oko 108 dolara po barelu, što je rast od 17 odsto, ali znatno niže od ranijeg dnevnog maksimuma od 119,50 dolara. Cene terminskih ugovora za američku naftu West Texas Intermediate takođe su pale. List "Financial Times" objavio je, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom, da će ministri finansija G7 u ponedeljak razgovarati o mogućem zajedničkom puštanju nafte iz rezervi, koordinisanom sa Međunarodnom agencijom za energiju (IEA).

Rat na Bliskom istoku ne pokazuje znake smirivanja ni više od nedelju dana od prvih napada SAD i Izraela na Iran, a njegove posledice podstiču strahovanja od inflacione krize. Obustava pomorskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz, kroz koji prolazi oko petine svetske nafte, zajedno sa napadima na ključnu energetsku infrastrukturu, podigla je cene sirove nafte i prirodnog gasa.

Tri zemlje iz G7, uključujući SAD, saopštile su da podržavaju puštanje nafte iz strateških rezervi, objavio je "Financial Times".

Prema navodima lista, pojedini američki zvaničnici smatraju da bi primereno bilo da se zajedno pusti između 300 i 400 miliona barela, što je do 30 odsto od ukupno 1,2 milijarde barela koliko se nalazi u rezervama.

Cene nafte snažno su porasle u ponedeljak pošto su Kuvajt i Ujedinjeni Arapski Emirati počeli da smanjuju proizvodnju, dok se skladišta brzo pune zbog zatvaranja Ormuskog moreuza. Irak je prošle nedelje počeo da obustavlja deo proizvodnje.

Tramp: Ovo je mala cena za mir

Predsednik SAD Donald Tramp osvrnuo se na skok cena nafte u objavi na mreži Truth Social, navodeći da su kratkoročna kretanja cena "veoma mala cena koju treba platiti" za SAD, svet i mir. Dodao je da će cene brzo pasti "čim se završi uništavanje iranske nuklearne pretnje".

"Vidimo da se stvari brzo menjaju - od optimističnog stava da će ovo biti kratkotrajan poremećaj do toga da sada očigledno govorimo o nečemu dugotrajnijem", rekao je Warren Patterson, šef strategije za robe u ING Groep NV. "Sve dok ne vidimo da nafta ponovo prolazi kroz Ormuski moreuz, cene nafte će samo nastaviti da rastu."

Više od deset zemalja uvučeno je u sukob, a Trump je najavio nameru da nastavi rat. U objavi na društvenim mrežama rano u subotu naveo je da će SAD razmotriti napade na područja i grupe ljudi u Iranu koje ranije nisu bile razmatrane kao mete. Te izjave usledile su nakon što je iranski predsednik Masoud Pezeshkian poručio da se Iran neće povući.

Iran je imenovao sina pokojnog ajatolaha Alija Khameneija za novog vrhovnog vođu, prenela je poluzvanična novinska agencija Fars News Agency, dok je Islamska revolucionarna garda obećala lojalnost novom lideru. U međuvremenu, Stejt department naložio je američkim zaposlenima i diplomatama u Saudijskoj Arabiji da napuste zemlju zbog bezbednosnih rizika.

Tokom vikenda ugrožena je dodatna velika energetska infrastruktura, pošto je Saudijska Arabija presrela i uništila dronove koji su se kretali ka naftnom polju Šajba koje proizvodi oko milion barela dnevno. Prošle nedelje ta zemlja je bila primorana da obustavi rad u rafineriji Ras Tanura, najvećoj u zemlji, i sada pokušava da preusmeri naftu ka svojim lukama na Crvenog moru radi izvoza, nakon zatvaranja Ormuskog moreuza.

Smanjena proizvodnja nafte na Bliskom istoku

Proizvodnja nafte na Bliskom istoku mogla bi da bude smanjena za više od četiri miliona barela dnevno do kraja naredne nedelje, pošto su skladišta sve punija dok se poremećaji u transportu i logistici nastavlja, navodi se u belešci od nedelje analitičara banke JPMorgan Chase & Co., među kojima je i Natasha Kaneva. Približno trećina ukupne svetske proizvodnji nafte otpada na taj region.

"U ovom trenutku najveću zabrinutost izaziva poremećaj transporta kroz Ormuski moreuz", rekao je Haris Khurshid, glavni investicioni direktor u kompaniji Karobaar Capital LP iz Chicago. "Obustavljanje proizvodnje jeste važno, ali tržište je zapravo najviše zabrinuto zbog toga što bareli možda neće moći da se transportuju."

Rast cena energije, uključujući proizvode poput dizela, širi se kroz čitavo tržište. Kineske vlasti naložile su najvećim rafinerijama u zemlji da obustave izvoz dizela i benzina, dok Južna Koreja razmatra da prvi put posle 30 godina uvede ograničenje cena nafte.

Maloprodajne cene benzina u SAD skočile su na najviši nivo od avgusta 2024, što predstavlja ozbiljan izazov za Trumpa i njegovu stranku pred izbore za Kongres na polovini mandata kasnije ove godine. Premijer Velike Britanije Keir Starmer rekao je da postoji mogućnost da država interveniše kako bi se pomoglo domaćinstvima suočenim sa naglim rastom računa za energiju.

Kao znak kratkoročne zategnutosti na tržištu, razlika između dva najbliža terminska ugovora za naftu brent porasla je na 6,89 dolara po barelu u inverznoj strukturi tržišta (engl. backwardation; bekvordejšn ili regresija, stanje na tržištu fjučersa kada je trenutna (spot) cena imovine viša od njene cene za isporuku u budućnost, prim. prev.), što ukazuje na jaku tražnju. Pre mesec dana ta razlika je bila samo 62 centa.

Cena brenta za isporuku u maju iznosila je 108,08 dolara po barelu u 14.25 po lokalnom vremenu u Singapuru, nakon što je ranije tokom dana skočila i do 29 odsto.

Cena WTI nafte za isporuku u aprilu porasla je 15 odsto, na 104,41 dolar po barelu.

Terminski ugovori prošle nedelje zabeležili su rekordni rast od 36 odsto.