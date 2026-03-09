Slušaj vest

Priča o Hoseu Uguetu počinje tiho, bez kapitala i bez ikakvog poslovnog plana. Sa samo 24 godine, Hose danas vodi uspešan biznis, ali put do vrha bio je popločan izazovima koji nemaju mnogo veze sa brojevima i profitom. Sve je počelo kada je imao samo 16 godina, u trenutku kada se borio sa jednim od najtežih perioda u svom životu.

Izlazak iz tame kroz sport

Depresija se prikrala neprimetno, kao zbir neizgovorenih emocija i adolescentskih problema. Hose se seća meseci u kojima je spavao samo dva ili tri sata, gotovo ni sa kim nije razgovarao i sve je potiskivao duboko u sebi.

- Košarka je bila ono što me je izvuklo iz te situacije - priseća se on u razgovoru za medije.

U svom rodnom gradu Rosariju, u Argentini, pronašao je jedino utočište na terenu. Ideja za biznis pojavila se gotovo slučajno. Hose je želeo da kupi specifične patike koje nigde nije mogao da pronađe. Ubrzo je shvatio da i drugi igrači u njegovom klubu imaju isti problem.

Tada je sebi postavio jednostavno pitanje: "Ako ih niko ne donosi, zašto ne bismo mi?“ To je bio trenutak koji je promenio sve.

Prvih 30 dolara i učenje u hodu

Njegov prvi „poslovni model“ bio je improvizovani dogovor sa prodavcem koji je već imao zalihe, ali nije znao kako da ih proda. Hose je počeo da objavljuje katalog na Instagram stranici Hoop Shoes. Bez ikakvog početnog ulaganja, prodao je svoj prvi par patika i zaradio oko 30 dolara. Za tinejdžera koji je tada prolazio kroz duboku krizu, to je bio prvi znak nade.

Hose nije imao formalno poslovno obrazovanje niti je znao da koristi Excel. Sve što je naučio o prodaji učio je putem YouTube tutorijala i knjiga, a naučeno je primenjivao gotovo istog dana.

- Bilo je zarazno. Naučio bih nešto, video rezultat i odmah poželeo da naučim još više - objašnjava on.

Njegova soba, a kasnije i gotovo cela porodična kuća, pretvorile su se u skladište za patike.

Zajednica važnija od prodaje

Pravi skok dogodio se tokom pandemije. Dok su košarkaški tereni bili prazni, Hose je odlučio da se fokusira na sadržaj umesto na direktnu prodaju. Organizovao je prenose uživo, pokretao izazove i razgovarao sa pratiocima na društvenim mrežama kao sa saigračima iz tima. Kada se sport ponovo vratio, ti ljudi su postali njegovi najverniji kupci jer je već postojala snažna emocionalna veza.

Timski rad i razvoj biznisa

Danas u projektu učestvuje više od deset ljudi. Brend okuplja tim saradnika koji učestvuju u razvoju i prodaji. Hose je zaposlio sopstvenog oca kao svoju desnu ruku, a brend je sarađivao sa košarkaškim zvezdama poput Fakunda Kampaca. U planu je izgradnja košarkaških terena u okviru prodajnog prostora.

Najvažnija životna lekcija

Uprkos velikom uspehu i brojnim putovanjima, Hose kaže da je najveća promena u njegovom životu bila lična, a ne finansijska. Iz teškog perioda izvukao je važnu pouku koja mu danas služi kao životni kompas - razumevanje da je sve prolazno. Svoj biznis ne meri samo profitom, već misijom da doprinese razvoju košarkaške kulture u svojoj zemlji. Kada se danas osvrne unazad, kaže da ključni trenutak nije bila prva prodaja, već odluka šesnaestogodišnjeg dečaka da sebi pruži još jednu šansu.

- Ja sam košarkaš koji prodaje drugim košarkašima - kaže danas. Njegova priča podseća da najuspešniji projekti često nastaju iz ljubavi, potrebe i želje da se pronađe izlaz iz najtežih životnih trenutaka.

Brend je počeo na Instagram stranici kada je Hose imao 16 godina i objavljivao katalog patika. Danas profil ima više od 160.000 pratilaca i postao je glavni kanal prodaje i komunikacije sa košarkaškom zajednicom.