Nakon godinu i po dana provedenih u Turskoj, gde su se preselili iz Rusije, bračni par Katja Đubeskina i Sergej Solovjov sa svojom ćerkom odabrali su Beograd za život i posao.

Posle šest meseci istraživanja duha našeg grada i potreba potencijalnih kupaca, oni odlučuju da otvore jedinstveno mesto „Oš“ (Osh) na Dorćolu, u ulici Cara Dušana 14, nedaleko od Zoo-vrta, u kojem već godinu i po dana prave tradicionalni specijalitet plov.

Plov je tradicionalno jelo u svim državama SSSR

Reč je o jelu koje se može probati u skoro svim državama bivšeg Sovjetskog saveza, a najčešće u Uzbekistanu.

Pravi se od pirinča i začina, sa piletinom, junetinom (u Uzbekistanu najčešće je to jagnjetina), šargarepom, lukom, ljutom paprikom, dok Katja i Sergej imaju i posnu varijantu u vreme posta.

Sastojci se obično kuvaju slojevito ili se meso i povrće prvo prže, pa se pirinač kuva na pari.

Reč je o izuzetno aromatičnom i hranljivom jelu, koje je uvršteno na Uneskovu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa.

A kako je Sergej rođen u Taškentu, glavnom gradu današnjeg Uzbekistana, a u vreme njegovog rođenja 1983. delu Sovjetskog saveza, priča mi da se neretko plov vezuje baš za tu zemlju i da će svaki Uzbekistanac reći da je plov uzbekistansko jelo.

Sa 11 godina sa porodicom se preselio u Rusiju, a u toj zemlji se mnogo godina kasnije upoznao sa Ekaterinom, Katjom od milja.

Sergej i Katja u svom restoranu na Dorćolu Foto: pricesadusom.com/Nenad Blagojević

"Dok smo živeli u Rusiji, ja sam bio vlasnik koktel-bara i radio sam kao programer, dok je Katja završila obuku za neuro-psihologa. Po preseljenju u Srbiju ušli smo u ugostiteljstvo i sada gostima u centru Beograda pravimo plov, supe, salate i kompot. Naš lokal ima svega dva mesta za sedenje, tako da najveći broj ljudi kupuje hranu i nosi je kući“, kaže Sergej za Priče sa dušom.

"Plov je popularan u celoj centralnoj Aziji, u Kazahstanu, Kirgistanu, Turkmenistanu… Svi imaju neki svoj lokalni recept.“

U lokalu Osh možete probati plov sa piletinom, junetinom ili posan. Pokazuju mi i opciju sa piletinom u soja sosu, sa takozvanim „lomljenim krastavcem“ koji se pre spremanja toliko izgnječi da promeni strukturu.

Imaju i šargarepu na korejski način, recept koji je takođe stigao iz Uzbekistana, jer je u vreme kad je Sergej tamo živeo, bilo mnogo Korejaca.

"Imamo i pileću supu sa rezancima koja je slična ruskoj pilećoj supi, nešto između lagmana i ramena, sa mariniranim jajetom. Od salata izdvojila bih kiseli kupus sa cveklom, orasima i sosom od meda. Kiseo kupus spremamo isto kao i što se to radi u Srbiji, ali u manjem buretu (smeh)“, otkriva Katja.

Orahe dodaju mnogim salatama

"U Uzbekistanu su orasi veoma popularni i jedu se u mnogim salatama, čak se stavljaju i u plov. Naravno, ima ih i u slatkišima, kao i ovde“, dodaje Sergej.

Za kraju posete ovoj divnoj mladoj porodici, degustiram kompot, tradicionalno bezalkoholno piće od suvog voća, koje u Rusiji deca obavezno piju u vrtićima.

"Mi ga pravimo sami i to od suve jabuke, suve šljive, suve kajsije, suvog grožđa i anisa. Važno je da bude isključivo suvo voće. To je ukus našeg detinjstva i u Rusiji se pije zaista svuda. Ne dodajemo mnogo šećera, a kompot nam je u stvari ravnoteža između kiselog i slatkog“, rekli su Katja i Sergej.

Ovaj bračni par mi je na kraju rekao da su im se Srbija i Beograd dopali na prvi pogled, od prvog dana i da nisu mnogo razmišljali kada su odlučili da ovde počnu nov život.