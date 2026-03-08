Bračni par iz Rusije u srcu Beograda pravi čuveni sovjetski specijalitet: Na meniju su im razna uzbekistanska jela
Nakon godinu i po dana provedenih u Turskoj, gde su se preselili iz Rusije, bračni par Katja Đubeskina i Sergej Solovjov sa svojom ćerkom odabrali su Beograd za život i posao.
Posle šest meseci istraživanja duha našeg grada i potreba potencijalnih kupaca, oni odlučuju da otvore jedinstveno mesto „Oš“ (Osh) na Dorćolu, u ulici Cara Dušana 14, nedaleko od Zoo-vrta, u kojem već godinu i po dana prave tradicionalni specijalitet plov.
Plov je tradicionalno jelo u svim državama SSSR
Reč je o jelu koje se može probati u skoro svim državama bivšeg Sovjetskog saveza, a najčešće u Uzbekistanu.
Pravi se od pirinča i začina, sa piletinom, junetinom (u Uzbekistanu najčešće je to jagnjetina), šargarepom, lukom, ljutom paprikom, dok Katja i Sergej imaju i posnu varijantu u vreme posta.
Sastojci se obično kuvaju slojevito ili se meso i povrće prvo prže, pa se pirinač kuva na pari.
Reč je o izuzetno aromatičnom i hranljivom jelu, koje je uvršteno na Uneskovu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa.
A kako je Sergej rođen u Taškentu, glavnom gradu današnjeg Uzbekistana, a u vreme njegovog rođenja 1983. delu Sovjetskog saveza, priča mi da se neretko plov vezuje baš za tu zemlju i da će svaki Uzbekistanac reći da je plov uzbekistansko jelo.
Sa 11 godina sa porodicom se preselio u Rusiju, a u toj zemlji se mnogo godina kasnije upoznao sa Ekaterinom, Katjom od milja.
"Dok smo živeli u Rusiji, ja sam bio vlasnik koktel-bara i radio sam kao programer, dok je Katja završila obuku za neuro-psihologa. Po preseljenju u Srbiju ušli smo u ugostiteljstvo i sada gostima u centru Beograda pravimo plov, supe, salate i kompot. Naš lokal ima svega dva mesta za sedenje, tako da najveći broj ljudi kupuje hranu i nosi je kući“, kaže Sergej za Priče sa dušom.
"Plov je popularan u celoj centralnoj Aziji, u Kazahstanu, Kirgistanu, Turkmenistanu… Svi imaju neki svoj lokalni recept.“
U lokalu Osh možete probati plov sa piletinom, junetinom ili posan. Pokazuju mi i opciju sa piletinom u soja sosu, sa takozvanim „lomljenim krastavcem“ koji se pre spremanja toliko izgnječi da promeni strukturu.
Imaju i šargarepu na korejski način, recept koji je takođe stigao iz Uzbekistana, jer je u vreme kad je Sergej tamo živeo, bilo mnogo Korejaca.
"Imamo i pileću supu sa rezancima koja je slična ruskoj pilećoj supi, nešto između lagmana i ramena, sa mariniranim jajetom. Od salata izdvojila bih kiseli kupus sa cveklom, orasima i sosom od meda. Kiseo kupus spremamo isto kao i što se to radi u Srbiji, ali u manjem buretu (smeh)“, otkriva Katja.
Orahe dodaju mnogim salatama
"U Uzbekistanu su orasi veoma popularni i jedu se u mnogim salatama, čak se stavljaju i u plov. Naravno, ima ih i u slatkišima, kao i ovde“, dodaje Sergej.
Za kraju posete ovoj divnoj mladoj porodici, degustiram kompot, tradicionalno bezalkoholno piće od suvog voća, koje u Rusiji deca obavezno piju u vrtićima.
"Mi ga pravimo sami i to od suve jabuke, suve šljive, suve kajsije, suvog grožđa i anisa. Važno je da bude isključivo suvo voće. To je ukus našeg detinjstva i u Rusiji se pije zaista svuda. Ne dodajemo mnogo šećera, a kompot nam je u stvari ravnoteža između kiselog i slatkog“, rekli su Katja i Sergej.
Ovaj bračni par mi je na kraju rekao da su im se Srbija i Beograd dopali na prvi pogled, od prvog dana i da nisu mnogo razmišljali kada su odlučili da ovde počnu nov život.
"Ovde se osećamo kao kod kuće. Najviše nam se dopadaju ljudi koji su srdačni, topli, pažljivi. Pre Srbije smo živeli u Antaliji, na moru, ali smo u Beogradu ipak osetili nešto što nam se odmah svidelo, na prvom mestu duh grada“, rekli su mi Katja i Sergej i pozvali moje čitaoce da svrate na plov, kompot, salate i ostale uzbekistanske specijalitete u njihovom lokalu Osh u Cara Dušana 14 u centru Beograda.
Kurir Biznis/Pricesadusom.com