Neki snovi počinju još u detinjstvu – u trenutku kada pogledamo u nebo i zapitamo se kako izgleda svet iznad oblaka. Nekada su za mnoge devojčice ti snovi delovali daleko, jer nisu znale da i one mogu da postanu pilotkinje ili inženjerke, ali danas sve više žena dokazuje da je nebo jednako otvoreno za sve koji imaju hrabrosti da ga dosegnu.

Nacionalna avio-kompanija Er Srbija pokreće kampanju "Leti visoko", koja simbolično počinje baš 8. marta, a kojom želi da istakne i približi javnosti priče žena koje svakodnevno pomeraju granice u svom radu. Kroz ovu inicijativu biće predstavljene pilotkinje i inženjerke Er Srbije, koje su posvećenošću, znanjem i upornošću svoje snove pretvarale u stvarnost — čak i onda kada su im govorili da je put koji biraju pretežak ili da nije za njih.

U kampanji učestvuju Sara Golubović, mlađa kopilotkinja na avionu ATR, Marta Ožegović, mlađa kopilotkinja na avionu erbas A320, Dina Milovanović, kopilotkinja na avionu erbas A320, Nevena Santrač, inženjerka struke i Milica Netković, direktorka za ljudske resurse kompanije Er Srbija.

Za pilotskim komandama aviona Er Srbije danas se nalazi 12 žena, dok u hangarima i tehničkim sektorima kompanije rade avio-inženjerke koje svakodnevno brinu o pouzdanosti flote. Ovom kampanjom Er Srbija želi da podseti da su različitost, jednake mogućnosti i podrška profesionalnom razvoju važan deo savremenog poslovanja i održivog razvoja kompanije, ali i da inspiriše nove generacije da slede svoje snove i veruju u sopstvene mogućnosti.

