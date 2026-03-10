Slušaj vest

Uredbama menjaju i visinu akciza na energente kako bi ublažila posledice rasta cena na svetskom tržištu.

Prema novim cenama, benzin evrosuper od danas pa u narednih 14 dana košta 1,50 evra po litru, četiri centa više nego ranije. Bez vladinih mera koštao bi 1,55 evra.

Evrodizel je skuplji za sedam centi, košta 1,55 evra po litru, a bez vladinih mera koštao bi 1,72 evra. Plavi dizel za poljoprivrednike i ribare košta 89 centi, što je devet centi više, a da cena nije regulisana koštao bi 1,06 evra.

Nova cena gasa za boce od danas je 2,40 evra za kilogram, što je dva centa više nego juče, te 20 centi više od cene kakva bi bila bez vladinih mera.

Najviša maloprodajna cena gasa za spremnike biće 1,70 evra za kilogram, što je tri centa više nego juče i 20 centi više nego bez regulacije.

