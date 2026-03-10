Slušaj vest

Nadežda Nešić iz Malog Krčimira, opština Gadžin Han, primer je žene sposobne da u isto vreme bude i domaćica i da obavlja teške fizičke poslove. Kada je ostala bez supruga, većinu poslova u domaćinstvu preuzela je na sebe, pa tako danas radi u kući i na njivi, a ako zatreba, ume da bude i mehaničar.

Ova odvažna žena majka je četvoro dece i baka sedmoro unučadi, ali osim kućnih poslova dovlači kamen za krečanu, seče drva u šumi, radi na njivi, a ako joj se traktor pokvari, zasuče rukave i popravi ga. 

"Uz krečanu, da spremiš kamen, doteraš drva, da nasečeš drva u šumi, dovučeš ovde, oranje, traktor.. Čak se i u mehaniku malo razumem, kad mi nešto stane na njivi, vidim gde je kvar, popravim i teram dalje", rekla je ona za Euronews Srbija.

Nadežda Nešić iz Malog Krčimira u opštini Gadžin Han. Foto: Euronews Srbija

"Žena kraljica, žena lavica"

“Sve ono što mogu da podignem, nije teško”, kaže Nadežda i dodaje - "Svejedno mi je da li je to muški ili ženski posao, ako sam ja spremna da ga odradim".

Nadežda Nešić navodi da svi kažu da je žena spremna na sve.

Nadežda Nešić iz Malog Krčimira u opštini Gadžin Han radi teške muške poslove, na krečani, seče drva, radi na njivi.  Foto: Euronews Srbija

"Žena kraljica, žena lavica. Neko i ne voli što ja sve to znam, ali mene ne interesuje šta će ko da kaže, bitno je šta sam ja sve spremna da radim", rekla je ova sposobna žena za Euronews Srbija.

Nadežda ima četvoro dece i sedmoro unučadi, a stigne i njima da se posveti.

