Slušaj vest

Šunke, kobasice, suva slanina i rebra, kulen, butkice, čvarci... Dugačak je spisak domaćih suhomesnatih proizvoda koji nastaju u poljoprivrednom gazdinstvu porodice Rakić iz Bačinaca kod Šida, koja od tog posla živi punih 40 godina.

Na gazdinstvu rade svi članovi, glava porodice Branimir, njegova supruga, sin i snaja i troje unučari, a kada je "srce" sezone u pomoć im priskaču i dve udate ćerke i njihovo šetoro dece da pomognu oko prodaje.

Radni dan duži od 12 sati

Radni dan im traje od svitanja do kasno u noć, a da bi se proizvela hrana za 200 tovnih svinja od oko 200 kilograma, koje godišnje zakolju, prerade i osuše radi se po i duže od 12 sati dnevno.

Branimir Rakić na Sajmu etno hrane i pića u Beogradu Foto: Kurir/Slavica Čolić

- Farmu svinja imamo skoro 40 godina, a zadnje dve godine sin i snaja su osnovali svoje gazdinstvo i imaju farmu crnih svinja moravki. To je stara autohtona rasa svinja, slična magulici, čije je meso kvalitetnije od mesa belih svinja. Bele svinje imaju više mesa, a manje masnoće, a ove obrnuto, imaju više masnoće i manje mesa koje je boljeg kvaliteta. U jednoj klanici nam rade uslužno klanje, a mi imamo svoju preradu i sušaru. U zadnjih 10 godina povećali smo proizvodnju tako da godišnje zakoljemo oko 200 svinja od oko 200 kilograma i sve to osušimo i gotove proizvode uglavnom prodamo sa kućnog praga - priča Branimir Rakić za Kurir Biznis.

UNUK PAVLE VOLI DA RADI OKO SVINJA Da na mlađima svet ostaje shvatio je i jedanaestogodišnji Pavle Rakić, Branimirov unuk, koji se svojski trudi da pomogne koliko može. - On voli da radi oko svinja, da ih hrani, da čisti oko njih i sve to. Imam ukupno devetoro unučadi i svi pomažu - s ponosom ističe Branimir Rakić.

I hranu za svinje sami proizvode

Svu hranu za svinje na farmama proizvode na svojoj zemlji, jer je, kako Branimir kaže, jedino kada se ima zaokružen lanac proizvodnje moguće je da od tog posla cela porodica lepo živi.

1/8 Vidi galeriju Porodičan biznis Branimira Rakića iz Bačinaca u Sremu - proizvodnja i prerada mesa Foto: Kurir/Slavica Čolić

- Ustajemo u ranu zoru da hranimo stoku, a onda se u preradi radi do kasno u noć. Radni dan traje 12 sati i duže. Osim supruge koja radi u školi niko drugi od nas ne radi nigde u firmi već svi radimo na gazdinstvu i od toga živomo. Obrađujemo 100 hektara zemlje i prodajemo višak svinja koje mi ne stignemo da preradimo. Imamo 60 belih krmača i 25 crnih moravki, na dva registrovana gazdinstva jedno preko puta drugog. Svinje koje idu u preradu hranimo troduplo duže nego koje idu u kalnicu. Da bi dobili kvalitenije zrelo meso za sušenje svinje hranimo najmanje godinu dana dok ne dostignu težinu od oko 200 kilograma - ističe Branimir.

PRAVE I DOMAĆU ZIMNICU Ženski deo porodice Rakić bavi se i pravljenjem domaće zimnice. - Supruga i snaja prave kompletnu zimnicu od povrća sa našeg gazdinstva. Godišnje naprave po 1.000 tegli ajvara i isto toliko flaša kuvanog paradajza. Prave i turšiju, kiseli kupus, krastavčiće i barene paprike - kaže Branimir.

On dodaje da prasiće i mlade svinje prodaju pečenjarama i pojedincima, jer se od njihovog mesa ne mogu praviti domaći proizvodi.

1/13 Vidi galeriju Branimir Rakić sa porodicom na svom poljoprivrednom gazdinstvu hrani tovne svinje, kolje ih i pravi kvalitetno suvo meso. Foto: Privatna arhiva

- Klanje i sušenje traje od novembra do marta, a posle se posvećujemo poljoprivrednim radovima i prodaji sušenih proizvoda. Po potrebi koljemo i tokom leta, jer smo modernizovali preradu, kupili smo komore za zrenje koje mogu i leti da obezbede temperaturu i vlažnost potrebnu za klalitetne proizvode, kao i letnju pušnicu u kojoj može da se reguliše temperatura. Imamo i komoru za gotove proizvode gde se čuvaju vakumirani proizvodi spremni za prodaju - kaže Branimir.

CENOVNIK PROIZVODA KOJE PRAVE RAKIĆI:

Kulen u štanglama - 2.500

Kulen u katama (prirodno veliko crevo) - 4.000

Slanina - od 1.600 do 1.800 (zavisno od suvoće)

Šunka - 2.500

Pečenica, vrat, pršuta buđole - 2.000

Suva rebra - 600 do 800 (zavisno od mesnatosti)

Domaća kobasica - 1.200 do 1.800

Kolenice - 500

Butkice- 600

Čvarci - 1.500

Mast - 250

Krvavice ili džigernjače - 400

Švargle - 800

Pihtije - 500

Suve kosti - 300 *Cene su u dinarima po kilogramu

Koliko traje sušenje mesa

Sušenje različitih suhomesnatih proizvoda ne traje isto i može da traje od osam dana do šest nedelja.

- Svinje koljemo svakih sedam dana i onda prerađujemo i sušimo. Sušenje kobasica traje osam dana, pečenice dve nedelje, šunka i slanina u pušnici stoje po dve nedelje. Slanina stoji od četiri do šest nedelja u soli, a onda ide 24 sata na odsoljavanje i ceđenje, pa tek onda ide u pušnicu na hladan dim. Svaki drugi dan se loži. Jedn dan se meso dimi, jedan ne. Kobasicama tri do četiri dima, slanini i šunki i po 10 dimova. Onda proizvod ide na sazrevanje i kači se na mesto gde cirkuliše vazduh, a nije velika vlaga, i tek se onda pakuje. Sazrevanje traje od 15 do 20 dana, a kulenu treba i po tri meseca. Sve se radi na tradicionalan način, ništa brzinski i zato treba dugo vremena da bi meso moglo da bude kvalitetno i dugotrajno - objašnjava Branimir i dodaje da šunka može da stoji i po dve godine, a slanina i kulen po godinu dana.

MNOGO RADE, ALI STIGNU I DA SE ODMORE Branimir Rakić ističe da, iako svi članovi porodice puno rade, ipak nađu vremena da na smenu odu na odmor. - Idemo supruga i ja i nekad vodimo unuke, a kada se mi vratimo idu sin i snaja sa decom. Kada je neko od nas odsutan po potrebi angažujemo i radnike koji nam pomažu. Jedino tako što smo zaorkužili ceo proizvodni lanac i uspevamo da opstanemo. Uz puno truda i rada i ljubavi može lepo da se živi - naglašava Branimir.

Svoje proizvode Rakići prodaju u lokalu na pijaci u Šidu i na većim manifestacijama na kojima su pokupili brojne medalje i priznanja za kvalitet.

1/5 Vidi galeriju Prerada mesa Rakić iz Bačinaca u Sremu Foto: Printscreen/Instagram