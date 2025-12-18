Slušaj vest

Kad se pomene selo Mačkat u opštini Čajetina svi prvo pomisle na pršutu i trdicionalne suhomesnate proizvode, ali kako stvari sada stoje uskoro bi ovo mesto moglo biti čuveno i po još jednom tradicionalnom, pomalo nepravedno zapostavljenom piću - vodnjici.

Ovaj kislkasti napitak koji se pravi od darova prirode, kleke, šipurka, divlje jabuke, gloga, dvilje kruške, trnjina i drenjina, pravi je eliksir zdravlja koji čuva od zaborava porodično poljoprivedno gazdinstvo Stojanović iz Mačkata.

Željko Stojanović na 19. Međunarodnom sajmu etno hrane i pića Foto: Kurir/Slavica Čolić

Glavu porodice, Željka Stojanovića, sa njihovim proizvodima zatekli smo na 19. Međunarodnom sajmu etno hrane i pića, koji je početkom decembra održan u Beogradu. Izložio je vodnjiku, kupinovo vino i med. Posle nedelju dana od sajma pozvali smo ga ponovo i otrkio je da je prodaja na sajmu išla odlično.

Mušterije se vraćale po još vodnjike

- Bilo je lepo na sajmu, imalo je mušterija. Neki koji su prvog dana kupili vodnjiku, vraćali su se da kupe još. Ljudi prepoznaju šta je kvalitetna roba i hteli su da kupe dok je plilika. Govorili su mi gde ćemo posle da vas nađemo, bolje da uzmemo dok ste tu. Sajam je odlično organizovan i mali proizvođači mogu da dođu do izražaja - počinje priču za Biznis Kurir Željko Stojanović.

Priznaje i da je pčelarstvo i proizvodnja meda primarna porodična delatnost, kojom je još pre 30 godina počeo da se bavi njegov otac, dok su proizvodnju vodnjike i kupinovog vina od pre tri godine započeli Željko i njegov sin.

Pčelarstvo primarni posao

- Imamo 150 košnica i selimo ih po potrebi, zavisno do paše. To je godinama bila primarna delatnost, a sada moj sin i ja polako širimo delatnost na proizvodnju vodnjike i kupinovog vina. U našem kraju ima dosta kupina i mi od proizvođača proberemo prvoklasne plodove da bi dobili dto bide doba rproizvod. U kupinovo vino dodajemo med koji mu daje lepu notu koja ubija oporost - kaže Stojanović.

1/5 Vidi galeriju Porodično gazdinstvo Stojanović iz Mačata proizvede tri done meda godišnje Foto: Privatna arhiva

Poljopriverdno gazdinstvo Stojanović godišnje proizvede oko tri tone meda od bagrema, lipe, suncokreta i livadskog.

- Prodajemo ga komšijama i robdini - to je prvi krug prodaje. Imamo i maloprodajni objekat na Zlatiboru u blizini Čigote gde plasiramo dosta meda. Imamo i stalne mušterije po Užicu, a prodajemo ga i na veliko Udruženju pčelara. Mi stojima iza toga da je ono što je pčela donela da je to i u tegli. Ako ga kupuje komšija od mene, koji najbolje zna šta ja radim, onda je to potvrda kvaliteta. Cene tegle meda s ekreće od 1.000 dinara za suncokret i lipu, 1.300 dinara za livadski, pa do 1.400 dinara za bagremov - ističe Stojanović.

U PORODIČNOM POSLU UČESTVUJU SVI UKUĆANI

- Radimo svi u porodici, otac i majka su u penziji, rade i sin i ćerka, dok bivša supruga, iako je zaposlena, pomaže oko prodaje. Od ovog posla može lepo da se živi. Ima dovoljno prihoda. Treba dosta truda i rada, ali više rada donosi i više para. Sin studira u Beogradu i on tamo isporučuje porudžbine, dok je ćerka još u sredmkoj školi. Trenutno nisam nigde zaposlen, folurirao sam se na to da posao izdignemo na viši nivo. U toku je izrada sajta a kupci mogu da nas nađu na instagram profilu tripetice.rs. Ko želi može da dođe i kod nas u Mačkat na naše gazdinstvo i da kupi što mu treba - ističe Stojanović.

Godišnje proizvodu 2.000 litara vodnjike

Dok je proizvodnja kupinovog vina u začetku i godišnje Stojanovići naprave oko 300 litara, sa vodnjihom je biznis na višem nivou.

- Cena boce od pola litra kupinovog vina je 500 dinara. Boce su lepo dizajnirane i vino je kvalitetno i prodajemo ga komšijama i po sjamovima. Što se vodnjike tiče godišnje proizvedemo 2.000 litara i sve prodamo. Trudimo se da kvalitet bude dobari i nemamo problema što se tiče plasmana. Prodajemo je po sajmovima, imamo i stalne mušterije na Zlatoboru. Vodnjiku pravimo od plodova koje imamo u našem okruženju, od kleke, divljih krušaka, divljih jabuka, šipuraka, drenjina, gloga i trnjina - priča Željko.

Izvorska voda i darovi prirode

On objašnjava i kako nastaje ovo piće kome su od davnina pridavana razna lekovita svojstva.

- Uzmemo izvorsku vodu i u nju stavimo sve plodove i držimo ih u njoj i kada počne da rezi tada je vodnjika spremna za upotrebu. Proce

1/11 Vidi galeriju Porodično gazdinstvo Stojanović iz Mačata proizvede 2.000 litara vodnjike godišnje i sve prodaju bez problema Foto: Kurir/Slavica Čolić, Privatna arhiva

dimo je, sačekamo malo da se isfiltriraju sitni ostaci od voća da bude baš prva klasa. I onda je pakujemo u flaše. Vodnjika sama po sebi ne sadrži mnogo prirodnog šećera i to zanju svi koji zanju šta je vodnjika. Nekome ko nije navikao na taj ukus, preporučujemo da doda malo meda u čašu, razmuti i popije, a ako mu je prejak ukus može i da je razblaži sa vodom - objašnjava Željko Stojanović.

Prabaka učila decu da piju vodnjiku

U Zlatiborskom kraju, kako kaže Željko, vodnjika se pravila i pila od davnina, pošto svaki plod od koga se pravi ima neki pozitivan efekat na zdravlje.