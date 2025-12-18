Kakve su cene u trgovinskim lancima nakon pojeftinjenja proizvoda

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu objavila je da je sa tržišta povukla hranu za bebe Aptamil AR1 zbog povećanog prisustva bakterije Bacillus cereus.

Sa tržišta je povučen isključivo proizvod u pakovanju od 400 g sa datumom upotrebe 17.05.2026. godine i identifikacionim brojem LOT: 111444865.

Radi se o robi holandskog proizvođača Nutricia Export BV, čiji je distributer na tržištu Hrvatske kompanija AWT International d.o.o, prenosi Index.hr.

Nutricia Export BV je podružnica francuske globalne prehrambene kompanije Danone i bavi se veleprodajom u oblasti prehrambenih proizvoda, uključujući mlečne proizvode i srodnu robu.

Poslovanje je povezano s industrijom farmaceutskih i nutritivnih proizvoda, posebno preko brenda Nutricia koji se fokusira na medicinsku i specijalnu ishranu.