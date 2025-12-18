Slušaj vest

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu objavila je da je sa tržišta povukla hranu za bebe Aptamil AR1 zbog povećanog prisustva bakterije Bacillus cereus.

Sa tržišta je povučen isključivo proizvod u pakovanju od 400 g sa datumom upotrebe 17.05.2026. godine i identifikacionim brojem LOT: 111444865.

Radi se o robi holandskog proizvođača Nutricia Export BV, čiji je distributer na tržištu Hrvatske kompanija AWT International d.o.o, prenosi Index.hr.

Nutricia Export BV je podružnica francuske globalne prehrambene kompanije Danone i bavi se veleprodajom u oblasti prehrambenih proizvoda, uključujući mlečne proizvode i srodnu robu.

Poslovanje je povezano s industrijom farmaceutskih i nutritivnih proizvoda, posebno preko brenda Nutricia koji se fokusira na medicinsku i specijalnu ishranu.

Kurir Biznis/B92

Ne propustiteInfoBizHitno se iz prodaje povlači plišana igračka: Deca je obožavaju, a nosi rizik od gušenja
plišana igračka.jpg
InfoBizŽene bez ove stvari ne mogu, a sad je hitno povučena sa tržišta: Ko ga bude koristio može da nagrabusi
mlada žena sa talasastom kosom
InfoBizIz radnji hitno povučen omiljeni dečiji proizvod: Ustanovljena opasnost po zdravlje zbog količine olova
pepko.jpg
InfoBizIZ PRODAJE HITNO POVUČEN ZAČIN! Građani pozvani da ga ne koriste jer može da sadrži teški metal
zacini-shutterstock-2293589681.jpg