Slušaj vest

Proizvod nije u skladu s evropskom uredbom o najvećim dozvoljenim količinama određenih kontaminanata u hrani.

- Zbog moguće prisutnosti teškog metala olova, BIOVEGA d.o.o. Zagreb je iz predostrožnosti opozvala “Đumbir u prahu Lebensbaum 40g” - saopštio je u Državni inspektorat Hrvatske.

Reč je isključivo o proizvodu “Đumbir u prahu Lebensbaum 40g”, LOT broja L102516, s naznakom najbolje upotrebiti do 31.12.2027., proizvođača Ulrich Walter GmbH, Diepholz, Nemačka, a koji u maloprodaju stavlja BIOVEGA.

Proizvod nije u skladu s evropskom uredbom o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani.

Kurir Biznis/Poslovni.hr

Ne propustiteInfoBizU HRANI ZA BEBE OTKRIVENA PLASTIKA! Popularno jelo hitno povučeno iz prodaje zbog opasnosti po decu
ishrana-beba-shutterstock-2175432545.jpg
InfoBizHITNO SE IZ PRODAJE POVLAČE POPULARNE KOBASICE! Sadrže opasan alergen koji može biti rizičan za potrošače
kobasice-foto-shutterstock.jpg
InfoBizGROŽĐE NA PIJACAMA PUNO PESTICIDA KOJI IZAZIVAJU NEPLODNOST! Inspektori zatražili od potrošača da ga ne jedu
2 Vinsko-grozdje-Veletrznica-Beograd.jpg
InfoBizU GELU ZA TUŠIRANJE OTKRIVENA BAKTERIJA! Povlače ga sa tržišta, može da bude opasan za ljude slabijeg zdravlja
devojka se tušira i u ruci drži sunđer za kupanje