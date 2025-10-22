Sa tržišta Hrvatske povučen đumbir u prahu jer može da sadrži olovo

Proizvod nije u skladu s evropskom uredbom o najvećim dozvoljenim količinama određenih kontaminanata u hrani.

- Zbog moguće prisutnosti teškog metala olova, BIOVEGA d.o.o. Zagreb je iz predostrožnosti opozvala “Đumbir u prahu Lebensbaum 40g” - saopštio je u Državni inspektorat Hrvatske.

Reč je isključivo o proizvodu “Đumbir u prahu Lebensbaum 40g”, LOT broja L102516, s naznakom najbolje upotrebiti do 31.12.2027., proizvođača Ulrich Walter GmbH, Diepholz, Nemačka, a koji u maloprodaju stavlja BIOVEGA.

