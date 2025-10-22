Sa tržišta Hrvatske povučen je đumbir u prahu, a potrošači su upozoreni da ga ne konzumiraju jer može da sadži olovo
IZ PRODAJE HITNO POVUČEN ZAČIN! Građani pozvani da ga ne koriste jer može da sadrži teški metal
Proizvod nije u skladu s evropskom uredbom o najvećim dozvoljenim količinama određenih kontaminanata u hrani.
- Zbog moguće prisutnosti teškog metala olova, BIOVEGA d.o.o. Zagreb je iz predostrožnosti opozvala “Đumbir u prahu Lebensbaum 40g” - saopštio je u Državni inspektorat Hrvatske.
Reč je isključivo o proizvodu “Đumbir u prahu Lebensbaum 40g”, LOT broja L102516, s naznakom najbolje upotrebiti do 31.12.2027., proizvođača Ulrich Walter GmbH, Diepholz, Nemačka, a koji u maloprodaju stavlja BIOVEGA.
