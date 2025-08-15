U gelu za tuširanje otkrivena bakterija koja može da ugrozi zdravlje ljudi slabijeg imuniteta

Reč je o bakteriji Burkholderia cepacia koja može biti naročito opasna po ljude salbijeg zdavlja, pa je upravo to razlog zašto su u toj kompaniji odlučili da povuku sporne serije tog proizvoda.

Pogođene su serije sa oznakama 2506917, 2506918 i 2506919, a oznaka serije se nalazi na gornjem delu ambalaže. Reč je o gelu za tuširanje od 200 ml, sa EAN kodom 4008233114781. Bakterija je otkrivena tokom rutinske kontrole kvaliteta.

Prema saopštenju kompanije, bakterija Burkholderia cepacia može predstavljati rizik za osobe sa oslabljenim imunološkim sistemom, potencijalno izazivajući infekcije. Zbog toga Kneipp preporučuje da se pogođeni proizvodi ne koriste.

- Za zdrave osobe rizik je minimalan, ali iz bezbednosnih razloga prekinuli smo prodaju i distribuciju pogođenih serija - navodi se u saopštenju.

Kupci koji poseduju proizvod iz ovih serija mogu ga vratiti na mesto kupovine ili kontaktirati Kneipp za dalja uputstva.