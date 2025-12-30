Slušaj vest

Isplata decembarskih penzija počeće pre Božića, tačnije 5. januara, a penzioneri će dobiti uvećane iznose za 12,2 odsto, u skladu sa obećanjem predsednika Srbije Aleksandra Vučića koje je Vlada Srbije ispunila. Zahvaljujući ovom povećanju, prosečna penzija biće veća za približno 6.000 dinara.

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) objavio je zvaničan raspored isplate decembarskih penzija, koja će trajati od 5. do 6. januara, kada će svi korisnici dobiti svoja primanja.

Korisnicima iz kategorije zaposlenih penzije će biti isplaćene 5. januara na šalterima pošte, dok će uplata na tekuće račune biti izvršena 6. januara.

Foto: PIO Fond Printscreen

Penzioneri koji pripadaju kategorijama samostalnih delatnosti, poljoprivredni i vojni penzioneri dobiće svoje penzije 5. januara putem kućne dostave ili na poštanskim šalterima, dok će isplata preko tekućih računa uslediti 6. januara. Penzionerima iz kategorije Republike bivše SFRJ penzije će biti isplaćene 5. januara.

Sa povećanjem od 12,2 odsto, prosečan iznos penzije biće uvećan za oko 6.000 dinara.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će penzije nastaviti da rastu i tokom naredne godine.

- Za oko dve nedelje stižu najviše penzije u istoriji naše zemlje. Penzije će rasti i sledeće godine i verujem da ćete biti zadovoljni - rekao je Vučić prilikom otvaranja nove sportske hale u Putincima, tokom razgovora sa građanima.

Direktor Fonda PIO Relja Ognjenović naveo je da će prosečna decembarska penzija iznositi 56.837 dinara.

- Penzije i ostala prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja biće uvećani za 12,2 odsto, na osnovu učešća neto penzija u bruto domaćem proizvodu. Kada se taj procenat primeni na prosečnu penziju za avgust, koja je iznosila 50.657 dinara, dolazi se do prosečne decembarske penzije od 56.837,1 dinar - izjavio je Ognjenović.

On je za najnovije izdanje „Glasa osiguranika“, glasila Fonda PIO, istakao da će, imajući u vidu da učešće neto penzija u BDP-u iznosi 9,98 odsto, usklađivanje biti izvršeno prema rastu prosečne zarade, što je najpovoljnije za korisnike.

Ognjenović je dodao i da će ukupno povećanje penzija u periodu od novembra 2024. do decembra 2025. godine iznositi 24,4 odsto.