Slušaj vest

Vodeći indeks Belex15 oslabio je za 0,10 odsto, dok je Belexline zabeležio pad od 0,06 procenata.

Na tržištu nije bilo kompanija sa rastom cene akcija. Najveći pad pretrpele su akcije „Goše FOM“ iz Smederevske Palanke, koje su oslabile za 0,60 odsto i na zatvaranju vredele 1.650 dinara po akciji.

Sledi „Dunav osiguranje“ iz Beograda, čije su akcije pale za 0,48 odsto, na 1.850 dinara na kraju trgovanja.

Najveći promet ostvaren je upravo akcijama „Dunav osiguranja“, u iznosu od 740.000 dinara, dok je na drugom mestu bio „Philip Morris Operations“ iz Niša sa prometom od 649.000 dinara.