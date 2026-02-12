Slušaj vest

Specijalizovani hab je uspostavljen u saradnji sa UNDP-om i partnerskom organizacijom HUB201.

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu dr Mihailo Jovanović istakao je da je pokretanjem Sajber distrikta u okviru Kuće eUprave po prvi put uspostavljen jedinstveni ekosistem koji na jednom mestu povezuje javni sektor, privredu, akademsku i startap zajednicu. Interesovanje za ovakav način saradnje u segmentu sajber bezbednosti prevazišlo je sva očekivanja, jer se već prvog dana okupilo 14 direktora velikih kompanija odgovornih za informacionu bezbednost i prijavilo 52 startapa na prvom Hakatonu pod nazivom „201: Go! Hackathon“.

Foto: Marina Jančević

„Kancelarija za IT i eUpravu je, u skladu sa Planom rasta u procesu pristupanja EU, u decembru prošle godine ispunila svoju obavezu u segmentu informacione bezbednosti formiranjem organizacionog dela zaduženog za ovu oblast. Dodatno, pokretanjem Sajber distrikta želimo da radimo na promociji, edukaciji i jačanju sajber otpornosti naše zemlje. Cilj je, takođe, da podstaknemo inovacije i razvoj startap ekosistema, kako bismo omogućili razvoj i testiranje bezbednosnih rešenja, testiranje inovacija u bezbednom i kontrolisanom digitalnom okruženju pre njihove šire primene, kao i programe podrške startapima koji im pomažu da razviju proizvod, povežu se sa partnerima i izađu na tržište“, rekao je Jovanović.

Foto: Marina Jančević

On je dodao da je cilj da Sajber distrikt bude jedinstveno mesto gde ideje postaju rešenja, a sinergija znanja, inovacija i saradnje – budućnost digitalno suverene i bezbedne Srbije.

„U okviru šire inicijative za digitalnu transformaciju u Srbiji, UNDP podržava osnivanje Sajber distrikta koji će omogućiti da se razvijaju i testiraju inovativna rešenja u oblasti sajber bezbednosti, uključujući primenu veštačke inteligencije, kroz saradnju javnih institucija, privatnog sektora, startapova, akademske zajednice i međunarodnih partnera“, izjavio je Jakup Beriš, stalni predstavnik UNDP-a u Srbiji.

Foto: Marina Jančević

Pokretanje Sajber distrikta obeleženo je konferencijom „Trendovi: Vizija sajber bezbednosti!“, posvećenom predstavljanju savremenih tehnoloških dostignuća i strateških pravaca razvoja u oblasti sajber bezbednosti, digitalne transformacije i inovacija.