Od 19.do 22.februara na Beogradskom sajmu biće održan 47. Međunarodni sajam turizma 2026 pod sloganom "Jedno putovanje, hiljadu priča" i okupiće više od 350 izlagača iz 18 država, a zemlja partner ovogodišnjeg sajma je Kipar.

Pomoćnik direktora Sektora komercijalnih poslova Beogradskog sajma Aleksandar Ivković izjavio je, na konferenciji za medije, da će za posetioce 47. Međunarodnog sajma turizma biti obezbeđeni veliki sajamski popusti, a poseban akcenat će biti na first minit ponudama koje će doneti velike uštede onima koji već sada mogu da planiraju letovanje.

Ponuda na sajmu obuhvata porodična i "city break" putovanja, daleke i egzotične destinacije, aranžmane za mlade, planinski odmor, spa i wellness vikende u banjama, eko i aktivni turizam, domaće i inostrane smeštajne kapacitete, turističke regije i atrakcije.

Ambasador Kipra u Beogradu Andreas Fotiu istakao da mu je veliko zadovoljstvo jer je Kipar kao zemlja "počasni gost" odnosno partner ovogodišnjeg sajma i da je to dokaz bliskosti dva naroda. On je otkrio da će na Sajam turizma doči kiparski ministar turizma Kipra, kao i veliki broj članova delegacije, kako bi na najbolji način prikazali široku turističku ponudu zemlje.

- Na kiparskom štandu posetioci će moći da probaju tipična kiparska jela iz naše bogate gastronomske ponude, da probaju kumandoriju, najstarije vino na svetu, ali i da iživaju u tradicionalnoj kiparskoj muzici i plesu. Imaćemo na štandu i ikonopisca koji će na licu mesta oslikavati ikone što će, verujem privući veliki broj vernika, jer je pravoslavna vera još jedna čvrsta veza naša dva bratska naroda - istakao je ambasador Fotiu.

On je naglasio je i potrebu za unapređenje turističke saradnje Srbije i Kipra, a sajam će biti idealna prilika za sastanke predstavnika turističke grane.

- Povezuje nas puno toga. Kao što sam rekao, to nije samo religija, nego i naši bratski odnosi. Kada građani Srbije posete Kipar, osete se kao da su u prijateljskoj zemlji - dodao je on.

Foto: Kurir

ITF Međunarodni sajam turizma predstavlja jedan od ključnih poslovnih stubova Beogradskog sajma i važnu tačku oslonca srpske turističke privrede. Turizam, kao sektor sa snažnim ekonomskim uticajem, ubraja se među glavne pokretače rasta i razvoja, stvarajući široku sinergiju sa povezanim delatnostima i značajno doprinoseći ukupnom prosperitetu zemlje.

Direktno i indirektno, ovaj sektor zapošljava veliki broj ljudi, dok prihodi ostvareni kroz turizam doprinose rastu bruto domaćeg proizvoda, jačanju ekonomske stabilnosti i održivom dugoročnom razvoju.

Turizam u 2026. godini dobija novo lice, oblikovano personalizovanim doživljajima - putovanja postaju lična, iskustvena i tehnološki napredna. Prateći aktuelna istraživanja i globalne trendove, prema kojima turizam prerasta u izraz identiteta i individualnih aspiracija, Sajam turizma 2026. godine ponudiće bogatu paletu destinacija i smeštaja, uz stručno oblikovane preporuke oslonjene na najviše standarde svetske turističke prakse.

Foto: Shutterstock

Međunarodni sajam turizma u Beogradu ima veliki regionalni ugled, pa svi koji iole nešto znače iz ove oblasti biće na sajmu u Beogradu koji doprinosi jačanju međunarodne saradnje u oblasti turizma, povećanju globalne vidljivosti turističke ponude Srbije i razmeni iskustava svih učesnika turističke privrede.

Tokom sajma biće održan i 21. Međunarodni sajam hotelsko-ugostiteljske opreme HORECA-OPREMA, centralni događaj namenjen profesionalcima iz ugostiteljske i hotelijerske industrije. Sajam će biti održan pod sloganom "Poslužite se", u halama 2A i 2C Beogradskog sajma.